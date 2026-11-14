El Gobierno de Abelardo De La Espriella acaba de propinar uno de los golpes más importantes contra las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá: fue capturado alias Primo Gay, el jefe de esa estructura criminal en Antioquia.

La noticia fue confirmada por el gobernador Andrés Julián Rendón por medio de un mensaje que difundió en X.

“La Fuerza Pública acaba de capturar en el norte de Antioquia a Primo Gay, criminal que usó distintos pelambres y que mucho daño ocasionó desde las estructuras donde delinquió, en el Frente 36 de las Farc y en el Clan del Golfo. Uno más neutralizado”, dijo el mandatario.

Excompañera sentimental de alias Primo Gay se entregó a las autoridades en Briceño, Antioquia

Este hombre, uno de los más buscados del país, se encargó de posicionar al grupo ilegal en los municipios del norte y Bajo Cauca antioqueño. Al parecer, hizo una alianza con la guerrilla del ELN y se enfrentó a muerte con el Clan del Golfo.

Tal como lo documentó SEMANA durante varios meses, Primo Gay se convirtió en el terror de los comerciantes, políticos y campesinos de esa zona del país. Entre tantas cosas, ordenó extorsiones, secuestros y homicidios.

De igual manera, la Fuerza Pública denunció insistentemente que instrumentalizaba a la población civil para que frenara las acciones de las autoridades.

Alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Foto: Suministrada a Semana.

Detalles de la operación

El presidente Abelardo De La Espriella contó que la operación fue realizada por el Ejército, a través de la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía, y que fueron capturadas dos personas en la vereda Santa Ana del municipio de Briceño.

“Entre los capturados se encuentra alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, facción Calarcá, con antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo”, dijo el jefe de Estado.

De La Espriella recordó que este sujeto figuraba entre los más buscados de Antioquia y que era requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

Alias Lobo y Zamanta, los disidentes de Farc de confianza de Primo Gay, capturados tras orden del presidente De La Espriella

“Este bandido está vinculado con la instalación de campos minados, ataques contra nuestra Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria”, agregó el mandatario.

Durante la operación fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición.

Primo Gay es trasladado a la ciudad de Medellín, donde se legalizará la captura y se adelantarán los procedimientos legales.