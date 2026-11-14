Abelardo De La Espriella anunció la captura de responsables del ataque con explosivos en Algeciras, Huila

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció en las últimas horas la captura de dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, quienes estarían vinculados al atentado del pasado 31 de octubre en Algeciras, Huila, que dejó dos uniformados muertos.

Atentado con explosivos en Algeciras, Huila, deja tres policías heridos y civiles afectados: autoridades investigan lo ocurrido

El operativo, desarrollado conjuntamente por la Policía Nacional y la Fiscalía General, permitió capturar a alias Araña, señalado como experto en explosivos, y alias Mary.

Las autoridades atribuyen su pertenencia al frente Iván Díaz de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, y los señalan de participar en la inteligencia previa y el acondicionamiento de la motocicleta bomba.

En el procedimiento se incautaron tres armas de fuego, más de un centenar de cartuchos, una motocicleta, panfletos alusivos al grupo armado, equipos de comunicación y un computador.

El mandatario destacó la celeridad de los resultados y aseguró que los crímenes contra la fuerza pública no quedarán en la impunidad. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

El atentado se presentó en medio de las celebraciones de Halloween que se desarrollaban el sábado 31 de octubre. Allí, una fuerte explosión sacudió la zona rosa de Algeciras, Huila.

La explosión se registró frente al establecimiento comercial Las Palmitas, ubicado cerca del acceso al municipio de Algeciras. En ese momento, varios uniformados adelantaban labores de vigilancia y control en la zona, por lo que la onda explosiva también habría alcanzado a algunos ciudadanos que se encontraban en el sector.

Tras la explosión, los policías y las demás personas afectadas fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras para recibir atención médica. El balance preliminar señala que tres uniformados habrían resultado heridos.

“A los asesinos los vamos a perseguir″, presidente Abelardo De La Espriella reacciona al atentado terrorista en Algeciras

Tras el atentado, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que los implicados en este atentado serán identificados, capturados y presentados ante las autoridades.

“A los asesinos los vamos a perseguir hasta encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

“No habrá escondite ni refugio para quienes atenten contra nuestros uniformados y la tranquilidad de los colombianos.¡La Fuerza Pública se respeta!“, indicó.