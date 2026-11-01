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Atentado con explosivos en Algeciras, Huila, deja tres policías heridos y civiles afectados: autoridades investigan lo ocurrido

De acuerdo con las primeras hipótesis, el explosivo habría sido instalado en una motocicleta que se encontraba parqueada frente a un local comercial.

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Redacción Nación
1 de noviembre de 2026 a las 6:41 a. m.
Atentado explosivo en Algeciras, Huila.
Atentado explosivo en Algeciras, Huila. Foto: X @Marovaan

Un grave hecho de violencia empañó las celebraciones de Halloween que se desarrollaban este sábado, 31 de octubre. Una fuerte explosión sacudió la zona rosa de Algeciras, Huila, y, de acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría dejado un policía muerto y siete personas heridas, seis de ellas civiles.

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La explosión se registró frente al establecimiento comercial Las Palmitas, ubicado cerca del acceso al municipio de Algeciras. En ese momento, varios uniformados adelantaban labores de vigilancia y control en la zona, por lo que la onda explosiva también habría alcanzado a algunos ciudadanos que se encontraban en el sector.

De acuerdo con las primeras versiones, el artefacto habría sido instalado en una motocicleta que permanecía en el lugar. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes estarían detrás del ataque.

Tras la explosión, los policías y las demás personas afectadas fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras para recibir atención médica. El balance preliminar señala que tres uniformados habrían resultado heridos.

Además, surgieron versiones sobre la posible muerte de uno de los agentes, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Por su parte, se estaría evaluando la remisión de los lesionados a centros asistenciales de Neiva para continuar con su atención. Se espera que las autoridades entreguen un reporte oficial que permita esclarecer lo ocurrido, confirmar el número de personas afectadas y precisar el estado de salud de los uniformados.