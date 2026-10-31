“El Cauca es una prioridad para el Gobierno”: ministra de Transporte Elsa Noguera responde tras atentado en peaje El Mango

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, se pronunció sobre el nuevo atentado terrorista que se registró este sábado 31 de octubre en el departamento del Cauca, en el que delincuentes, a través de una motobomba, explotaron por completo el peaje conocido como El Mango.

Nuevo atentado terrorista en Cauca: delincuentes explotaron una motobomba y volaron por segunda vez en un mes el peaje El Mango

A través de su cuenta de X, Noguera rechaza los más recientes ataques que se han registrado en el sector, afectando la infraestructura, la seguridad de las comunidades y la conectividad de la región.

“Los grupos terroristas atacan las vías, las obras y los peajes porque saben que la infraestructura y el desarrollo les cierran el paso a sus actividades ilegales. Cada carretera que se construye y cada corredor que se recupera representa más oportunidades para las comunidades y menos espacio para el crimen”, afirmó.

La ministra de Transporte compartió que el informe preliminar del Ejército indica que el atentado ocurrido en el peaje El Mango fue perpetrado por miembros de la estructura Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordico.

A estas horas, tropas de la Brigada 29 se encuentran en el sector llevando a cabo operativos de verificación para descartar la presencia de otros artefactos explosivos y proteger la población civil.

Tras los hechos ocurridos, Noguera afirmó que se buscará implementar distintas acciones que se encarguen de cuidar la vida de los actores viales del país.

“El Cauca es una prioridad para el Gobierno. Estamos adquiriendo el equipamiento necesario para desplegar el Plan Meteoro, con nuestras Fuerzas Militares y de Policía, en la vía Panamericana y otros corredores estratégicos. El paso por la vía se mantiene. No vamos a permitir que el terrorismo intimide a las comunidades ni se tome nuestras carreteras”, comentó.

Este ya ha sido el segundo atentado registrado en este departamento en menos de un mes, ya que el pasado lunes, 12 de octubre, un carrobomba provocó grandes daños al peaje El Mango, dejando tres personas heridas.

Los responsables del atentado terrorista en ese entonces también fueron miembros de la estructura Carlos Patiño.

Por el momento, las autoridades les hacen un llamado a los conductores de no acercarse a la zona y tomar rutas alternas para llegar a sus destinos. Además, se hace un llamado a la comunidad para que tengan las mayores precauciones posibles en medio de la situación que se vive en el departamento del Cauca.