Sorpresa durante operativos en Bogotá: varios establecimientos de rumba fueron cerrados

En medio de los operativos de control adelantados por las autoridades de Bogotá este Halloween, cuatro establecimientos comerciales fueron cerrados en diferentes sectores de la ciudad.

Las intervenciones dejaron al descubierto irregularidades relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad, productos vencidos y falta de documentación.

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Las jornadas fueron lideradas por la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana, la Alcaldía Local de Chapinero y otras entidades distritales. Los procedimientos se concentraron en tres puntos: el sector universitario de la calle 45, el parque de Los Hippies y la zona de Héroes y El Lago.

Uno de los primeros establecimientos inspeccionados estaba ubicado en la calle 41 con carrera Séptima. Durante la verificación de documentos de identidad de los clientes, las autoridades encontraron a una joven de 17 años que compartía una mesa en la que había botellas de licor.

Por este hecho, la Policía ordenó el cierre del establecimiento y la suspensión de su actividad comercial, al evidenciar un incumplimiento de las disposiciones contempladas en el artículo 38 de la Ley 1801 de 2016, que establece restricciones frente al consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad.

Fueron encontradas varias botellas de alcohol en malas condiciones. Foto: Getty Images

Una situación similar se presentó en el parque de Los Hippies, donde fueron inspeccionados dos puntos dedicados a la venta de granizados con licor, cócteles y otras bebidas. En uno de estos lugares, los funcionarios encontraron a un adolescente de 15 años que, al parecer, estaba consumiendo licor en compañía de adultos.

Aunque los responsables del negocio aseguraron contar con protocolos para evitar la venta de licor a menores, las autoridades determinaron que estas medidas no se estaban cumpliendo. Por esta razón, la Policía suspendió temporalmente la actividad comercial.

Los controles se extendieron hasta los sectores de Héroes y El Lago, donde fueron cerrados otros dos establecimientos. En uno de ellos se encontraron unidades de licor cuya fecha de vencimiento ya había caducado, por lo que se ordenó una clausura preventiva durante cuatro días.

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El otro caso correspondió a un parqueadero que no contaba con los documentos requeridos para desarrollar su actividad económica, situación que derivó en una suspensión de seis días.

Las autoridades señalaron que estos operativos se intensificarán el fin de semana y el puente festivo del 1.° de noviembre, con el propósito de prevenir situaciones que afecten la seguridad y la convivencia. Asimismo, recordaron que la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad puede conllevar multas de hasta 759.200 pesos y la suspensión de establecimientos.