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Respuesta de Jean Fernandes, del América, por su supuesta salida a México: esto publicó

A través de su cuenta de Instagram, el extranjero emitió una comunicación no oficial sobre su futuro en Colombia.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de octubre de 2026 a las 1:29 p. m.
Jean Fernandes respondió a los rumores de su salida del América de Cali.
Jean Fernandes respondió a los rumores de su salida del América de Cali. Foto: @AmericadeCali y goleirojean95 (IG)

Previo al partido que jugó América de Cali versus Fortaleza la noche del jueves, medios de comunicación informaron que el portero de los rojos, Jean Fernandes, se iría del club americano para firmar por Necaxa de México en 2027.

Dicha noticia fue un balde de agua fría para los escarlatas, así como para el entrenador David González, el cual se mostró sorprendido por la versión divulgada por la prensa deportiva.

En rueda de prensa el estratega respondió: “Me entero por lo que me estás diciendo tú. No tengo conocimiento”.

Mensaje de Jean Fernandes por su supuesta salida hacia México
Mensaje de Jean Fernandes por su supuesta salida hacia México Foto: Captura al IG de goleirojean95

Entre la incertidumbre han transcurrido las horas posteriores a dicha conversación. Pero Fernandes salió en sus redes sociales a emitir una respuesta que daría a entender que todo lo dicho es falso.

En sus historias de Instagram, el golero escribió junto a una foto: “La gente sabe más de mi vida que yo mismo”.

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El texto en la imagen estaba en portugués y traducido al español decía: “Ni yo sé qué está pasando en mi vida y hay gente que cree que lo sabe todo sobre mí”.

Eso da a entender que Jean desconoce cualquier negocio que lo involucre y, de momento, su intención sería permanecer en América de Cali, donde se ha consolidado como el portero titular.

Soltaron la ‘bomba’

César Luis Merlo es uno de los periodistas sudamericanos que más reconocimiento tiene a la hora de referirse a temas de fichajes, contrataciones y transacciones en el continente.

Justamente por este trino fue que se desecandenó todo el revuelo: “El arquero brasileño Jean Fernandes, primer refuerzo de la Liga MX para 2027. Llega libre desde América de Cali y firmará por tres años con opción a uno más con Necaxa”.

A ese primer reporte se le añadieron otros colegas, sin dar más información de importancia sobre el supuesto acuerdo con el brasilero.

Su representante se pronunció

Lucas Domenech se encarga de la representación de Jean Fernandes. Haberse filtrado dicha noticia sobre el portero generó que se le preguntara al mencionado por la situación. Con medios paraguayos tuvo dicho contacto, donde reveló avances en la negociación.

“Todavía no firmó él. La oferta está hecha y tenemos avanzadas las conversaciones (con el Necaxa de México), pero él sigue pensando en América”, aclaró de lo que es el futuro del guardameta hasta este 30 de octubre.

Al parecer, Fernandes y Domenech guardan cierto respeto por el equipo colombiano y por ello no se había comentado nada del otro negocio: “Queremos esperar para avanzar hasta que termine la relación con América de Cali”.

Teniendo tan cerca la culminación del vínculo con los americanos, la resolución del futuro para el futbolista es una prioridad: “Dentro de un mes sí se podría avanzar con la situación, pero hoy sigue siendo jugador de América”.

Por parte del América no existe comunicación alguna hasta ahora que desmienta o ratifique la permanencia de Fernandes. Los próximos días serán claves para saber si el suplente Juan Pablo Montoya ahora se convierte en el número uno del arco.