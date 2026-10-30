David González, DT de América, reaccionó a la salida de Jean Fernandes y su nuevo equipo

Jean Fernandes tiene los días contados como arquero del América de Cali. El brasileño finaliza contrato en diciembre y desde el exterior aseguran que llegó a un acuerdo verbal para irse al Necaxa de México.

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David González, DT del cuadro escarlata, reaccionó en vivo a esa noticia en rueda de prensa, luego del partido que América le ganó a Fortaleza en el Estadio Pascual Guerrero (2-1).

“Me entero por lo que me estás diciendo tú. No tengo conocimiento”, respondió González.

América tuvo una semana difícil en la que los jugadores decidieron no concentrar como acto de protesta por algunas deudas que tenía el club en cuanto a salarios y premios. “No significa una pelea con nuestros directivos. Nosotros entendemos el esfuerzo que se hace para tratar de cumplir con las obligaciones y hay momentos donde, de parte nuestra, los muchachos también quieren hacer sentir lo que eso acarrea”, explicó.

“Al final es simplemente como un llamado, que es algo muy parecido a lo que nuestros directivos hacen para que la gente nos acompañe. Todos entendemos que la única manera de darle vuelta a la situación es ganar partidos”, agregó.

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Aún con la protesta de los jugadores y la noticia sobre la salida de Jean Fernandes, América de Cali le cumplió a los hinchas que asistieron al Pascual y consiguió una importante victoria para encaminarse a ser cabeza de serie en los cuadrangulares.

“Por suerte ganamos para evitar cualquier tipo de suspicacia. Si el resultado hubiera sido otro, seguramente se le habría atribuido a ese detalle”, expresó.

América de Cali vs. Fortaleza en el Estadio Pascual Guerrero. Foto: Cortesía de Mauricio Escobar

Jean Fernandes y su acuerdo con Necaxa

Las versiones que confirman la salida de Jean Fernandes se conocieron justo antes del pitazo inicial entre América de Cali y Fortaleza.

Desde México aseguran que ya hay un acuerdo para que el arquero brasileño firme por tres años en calidad de agente libre, teniendo en cuenta que su contrato en el cuadro escarlata se vence el próximo 31 de diciembre.

Lucas Domenech, representante de Fernandes, aseguró que todavía no hay nada firmado, pero admitió que las negociaciones con Necaxa están en marcha. “No se como se filtró esa noticia, también decían que iba para Paraguay, pero hoy Colombia es mucho mas vitrina que el fútbol paraguayo. Hoy no hay nada firmado, pero si avanzado”, declaró a Zona Libre de Humo.

Domenech explicó la razón por la que su representado no estuvo en el duelo ante Fortaleza. “Hoy el jugador no jugó porqué quería descansar. Hoy estuvo entrenando”, explicó.

Jean Fernandes ha sido una de las figuras del América en lo que va del semestre y se esperaba que le diera prioridad a su renovación; sin embargo, desde su círculo cercano aseguran que no han recibido ofertas por parte del club vallecaucano para quedarse en 2027.