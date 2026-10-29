Junior de Barranquilla rompería el mercado con técnico campeón de Copa Sudamericana: “Han llamado”

La lista de técnicos que suenan para dirigir a Junior de Barranquilla, en 2027, cada día se engrosa más. Sin embargo, lo que es casi seguro es que el actual entrenador, Sebastián Viera, no va a seguir en el cargo.

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Sebastián Beccacece, Alejandro Restrepo y Jorge Bava son algunos de los nombres que engrosan la lista de técnicos que suenan para dirigir a Junior de Barranquilla. Sin embargo, hay uno más que apareció en las últimas horas, y es un campeón de la Copa Sudamericana.

“En Junior de Barranquilla han llamado al entorno de Gustavo Costas”

Adrián Magnoli, en MorninGol de As Colombia, contó: “Cuidado con este nombre: Gustavo Costas, han llamado al entorno de Gustavo Costas”.

Actualmente, Costas dirige a Cerro Porteño de Paraguay. Un equipo que ya conoce y donde tiene el cariño de la hinchada.

No es la primera vez que el nombre de Gustavo Costas es vinculado con Junior de Barranquilla, pues en el pasado los rumores de la prensa también revelaban un presunto interés. Sin embargo, ahora, empieza a tomar fuerza e ilusiona a la hinchada tiburona.

👀. Según @AdrianMagnoli en @AS_Colombia, además de Bava y Beccacece, Junior tiene en carpeta y ha dialogado con Gustavo Costas y Walter Ribonetto. ¿ Te gustan estos dos nuevos candidatos ? https://t.co/aDcIt4NE92 — Pasión Tiburona (@PTiburona) October 29, 2026

Sea Gustavo Costas o cualquier otro técnico que llegue al cuadro tiburón, tendrá el gran reto de mejorar el presente del equipo. La prematura eliminación de la Copa Libertadores 2026, la Liga BetPlay 2026-ll y la Copa BetPlay hace que la hinchada cuestione al club, más allá de ser el vigente bicampeón de Colombia.

¿Quién es Gustavo Costas? El técnico que suena para Junior de Barranquilla

Gustavo Adolfo Costas Makeira nació en Buenos Aires, Argentina, el 28 de febrero de 1963. Tiene 63 años, fue jugador profesional en equipos como Racing Club y Gimnasia de Jujuy en su país natal.

De hecho, Costas es confeso hincha de Racing y con la Academia hizo historia, tanto como jugador como técnico. Con él al mando, la academia ganó la Copa Sudamericana 2024.

Los equipos de Gustavo Costas se caracterizan por su intensidad, presión alta, dominio del balón y un orden estricto tanto en ataque como en defensa.

No es un nombre desconocido en Colombia. Costas dirigió a Independiente Santa Fe en dos etapas: 2014-2015 y 2016-2017. En esos años ganó dos ligas, dos superligas y una Copa Suruga Bank, convirtiéndose en el técnico más ganador en la historia del león capitalino.

Gustavo Costas cuando dirigía a Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa - Diego Pineda

Se trata de un técnico multicampeón en Sudamérica. Ganó en Paraguay con Cerro Porteño, en Ecuador con Barcelona, en Colombia con Santa Fe y a nivel continental con Racing Club.

Costas también dirigió a la selección de Bolivia, aunque su paso por el combinado nacional de ese país duró muy poco (2022-2023).