Es oficial: anuncio de última hora para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla

Una nueva conexión aérea fue anunciada por la alcaldía de Barranquilla junto con LATAM para el 21 de noviembre, fecha del partido por el título entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

Char alista ‘el Supermetro’ para la final de la Sudamericana: “Bienvenidos, Boca y Mineiro”

La final de la Copa Sudamericana empieza a mover los planes de viaje de los hinchas argentinos. Barranquilla anunció que contará inicialmente con cuatro vuelos directos desde Buenos Aires el próximo 21 de noviembre, para facilitar la llegada de aficionados que quieran acompañar a Boca Juniors en su enfrentamiento contra Atlético Mineiro por el título continental.

Algunos usuarios pidieron que se haga lo mismo desde Brasil para tener equilibrio e imparcialidad con los hinchas que buscan trasladarse desde dicho país.

Definida la final de la Copa Sudamericana 2026: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro. Foto: Getty Images.

El anuncio fue realizado por el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, en conjunto con la CEO de LATAM, Erika Zarante, como parte de los preparativos para recibir a los seguidores de ambos equipos. La final se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que acogerá por primera vez la definición de la Copa Sudamericana en partido único.

La oferta inicial de cuatro vuelos directos busca facilitar el desplazamiento desde la capital argentina hasta la capital del Atlántico en una fecha clave para el fútbol sudamericano. Sin embargo, el anuncio no precisa cuántos pasajeros podrán viajar en estas conexiones ni si se habilitarán vuelos adicionales; aunque el alcalde mencionó la posibilidad y el deseo de hacerlo.

El interés por viajar a Barranquilla ya se disparó

La clasificación de Boca Juniors a la final generó un aumento en las consultas de viajes desde Argentina hacia Barranquilla. Según datos de la agencia Despegar citados por el medio argentino ‘iProfesional’, las búsquedas de vuelos hacia la ciudad colombiana crecieron un 800 % tras la clasificación del equipo.

Cuánto tendrían que pagar los hinchas de Boca para ver la final en Colombia Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @bocajren - Getty Images

El interés también se refleja en los precios de los tiquetes. Un reporte publicado por el medio argentino ‘TN’ señaló que, para las fechas del partido, los vuelos directos de ida y vuelta desde Buenos Aires podían superar los siete millones de pesos argentinos por persona, de acuerdo con las tarifas consultadas el 20 de octubre. Los valores pueden cambiar según la disponibilidad y las condiciones de compra.

La final está programada para el sábado 21 de noviembre y enfrentará a Boca Juniors, que eliminó a Vasco da Gama en semifinales, contra Atlético Mineiro, que dejó en el camino a Montevideo City Torque.

Con el anuncio de los vuelos directos, Barranquilla avanza en la preparación para recibir a los aficionados que llegarán desde Argentina para el partido decisivo. La ciudad espera que la final sea también una oportunidad para mostrar su capacidad de organización y recibir a visitantes de distintos países.