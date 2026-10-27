Los usuarios de energía eléctrica atendidos por Air-e en tres departamentos de la Costa Caribe tendrán que prepararse para un nuevo incremento en el costo del servicio.

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¿En cuánto queda el kilovatio de energía?

De acuerdo con la información divulgada por la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Costa Caribe, el precio del kilovatio ahora pasará de $873 a $936,63.

La variación equivale a aproximadamente un 7,3 % en relación con la tarifa anterior.

El juste afectará cerca de 1.3 millones de usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, territorios en los que Air-e presta el servicio de energía eléctrica.

El nuevo valor se reflejará en las facturas que se pagarán en noviembre. El Heraldo también publicó el dato de $936,63 por kilovatio hora.

La diferencia es importante para los hogares, aunque el impacto final dependerá del consumo registrado en cada vivienda y de los demás componentes aplicables a la factura.

El nuevo valor del kilovatio hora puede incrementar el gasto mensual de los hogares atendidos por Air-e.

Sin embargo, el aumento de la tarifa no implica que todas las facturas subirán la misma cantidad, pues el resultado depende del consumo y de los demás conceptos cobrados.

Además, la Liga de Usuarios ha cuestionado los cobros adicionales previstos para quienes superen en más de un 10 % su meta individual de consumo, calculada con base en el historial de los últimos 12 meses.

Por eso, los usuarios deben revisar el consumo registrado en su factura y verificar los valores aplicados por la empresa.

VPersona verificando el consumo de sus electrodomésticos y su factura de luz Foto: Getty Images

¿Por qué preocupa el aumento?

Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, cuestionó el incremento porque supera la inflación anual que citó la organización.

Recordó que en 2024 el kilovatio llegó a $1.211 y advirtió que podría volver a acercarse a los $1.000.

Según Alarcón, la exposición de Air-e al mercado de energía en bolsa, superior al 50 %, presiona las tarifas.

También alertó que los altos costos pueden dificultar el pago de las facturas, pues el recaudo de la empresa estaría en el 73 %.

La Liga también pide eliminar la sobretasa del 20 % que se cobra por la comercialización de energía en la región Caribe.

Según su vocero, este cobro representa más de $50 por kilovatio hora.

Por eso, la organización solicitó al Gobierno revisar estos cobros y brindar apoyo económico para mejorar la infraestructura eléctrica, sin trasladar esos costos a los usuarios.

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Air-e pide $1,2 billones para pagar deudas

En medio de sus dificultades financieras, Air-e solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos $1,2 billones para pagar obligaciones con generadores de energía térmica entre septiembre y diciembre de 2026.

La empresa justificó la solicitud por la reducción de los aportes de agua, el aumento del consumo eléctrico y los efectos del fenómeno de El Niño, que hacen necesario recurrir a la generación térmica.

El pedido se suma a una solicitud de financiación anterior por $9,14 billones. Si se aprueban los nuevos recursos, se descontarían de esa cifra.

La propuesta contempla un plazo de pago de 36 meses y un periodo de gracia de 12 meses.

Sin embargo, el dinero aún no está confirmado, pues la solicitud debe ser aprobada.