Así cayó alias el Negro, presunto extorsionista de Los Costeños en Barranquilla

Un nuevo golpe dio la Policía Metropolitana a la temida banda de Los Costeños en Barranquilla con la captura de un sujeto conocido con el alias de El Negro. La detención de este sujeto la lograron en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, durante una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Santa María, en el sur de la ciudad.

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado presuntamente estaría al servicio del grupo delincuencial organizado Los Costeños y sería uno de los dinamizadores del cobro de extorsiones a establecimientos comerciales de este sector de la ciudad.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: SEMANA.

“Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres armas de fuego, 126 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores y 30 millones de pesos en efectivo, dinero que, al parecer, sería producto de las exigencias extorsivas”, explicó la Policía de Barranquilla.

Asimismo, las autoridades informaron que el inmueble allanado presuntamente sería utilizado como centro de acopio para almacenar armas de fuego y otros elementos que podrían estar relacionados con la planeación y ejecución de actividades delictivas en la ciudad.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la contundencia de las acciones articuladas con la Fiscalía General de la Nación para combatir las estructuras criminales y contrarrestar delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos.

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“Continuamos desarrollando operaciones contundentes y articuladas para debilitar las capacidades de las estructuras criminales y cerrarles el paso a la extorsión en Barranquilla y su área metropolitana. Nuestro compromiso es proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad”, dijo la oficial.

También hizo un llamado para que la ciudadanía pueda denunciar cualquier tipo de situación que los coloque en riesgo. “Invitamos a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea contra el crimen 317 896 5523, con absoluta reserva”, indicó Rodríguez.