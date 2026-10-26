Nuevo video de hombres arrojando basura en Barranquilla: ya van 3 y Char pide acciones legales

Un nuevo video de personas arrojando basura en las calles de Barranquilla provocó la reacción del alcalde Alejandro Char, quien pidió a las autoridades identificar a los responsables y tomar medidas legales correspondientes por estos hechos.

Hombres arrojaron desechos de partes de motos a un arroyo en Barranquilla: piden sanciones

La denuncia fue difundida en redes sociales, donde usuarios registraron a dos hombres mientras arrojaban desechos a la vía pública. Tras conocer las imágenes, el mandatario se pronunció en su cuenta de X y solicitó acciones contra quienes incurren en este tipo de comportamientos.

“Solicito a las autoridades dar con el paradero de estos irresponsables que se dedican a llenar nuestra ciudad de basura”, escribió Char.

El alcalde también insistió en que las autoridades deben identificar a las personas que aparecen en el registro y aplicar las sanciones correspondientes. “¡No podemos permitir que unos pocos sigan ensuciando lo que tanto esfuerzo nos cuesta mantener limpio!”, agregó.

Por ahora, la información suministrada no precisa el lugar exacto en el que ocurrió este nuevo episodio ni confirma que los dos hombres hayan sido identificados o sancionados.

Hombres arrojando basura en vía pública en Barranquilla Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Alejandro Char / Montaje SEMANA

Otros casos recientes en Barranquilla

La denuncia se conoce después de que otros videos expusieran comportamientos similares en distintos puntos de la ciudad. El 2 de octubre, un registro mostró a un hombre arrojando basura a una alcantarilla en el barrio La Ceiba, hecho por el que Char pidió su identificación.

Hombre es captado en video arrojando basura en el barrio La Ceiba en Barranquilla. Alejandro Char pide ubicarlo Foto: Cuenta de X Alejandro Char / Montaje SEMANA

Días después, el 20 de octubre, otro video mostró a varios hombres lanzando cascos de motocicleta y otros residuos a un arroyo del barrio La Sierrita. En ese caso, las autoridades impusieron a los responsables una multa de $1.866.000 y trabajo social.

Hombres grabados arrojando basura en río del barrio La Sierrita en Barranquilla este martes 20 de octubre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Estos episodios han puesto nuevamente sobre la mesa la disposición inadecuada de residuos en espacios públicos de Barranquilla. Además de afectar la limpieza de las calles y los cuerpos de agua, arrojar basura a los sistemas de drenaje puede dificultar el paso del agua.

Con la nueva denuncia, Char pidió que se identifique a los hombres registrados en video y que respondan por sus acciones. La eventual aplicación de sanciones dependerá de las actuaciones de las autoridades frente a este caso.