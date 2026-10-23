Un soldado muerto y otro herido tras combates del Ejército con las Autodefensas Conquistadoras

Un soldado muerto y otro gravemente herido son el saldo que, hasta el momento, dejan los fuertes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el corregimiento de Guachaca, en zona rural de Santa Marta, Magdalena.

SEMANA confirmó con fuentes militares que la operación sigue en desarrollo y que están llegando apoyos para hacer frente al grupo armado. El paso vehicular en la Troncal del Caribe estuvo paralizado durante varias horas.

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La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X: “Se le aclara a la opinión pública que en la mañana de este viernes 23 de octubre hubo un hostigamiento en la Troncal del Caribe en contra de nuestro glorioso @COL_EJERCITO como retaliación de las operaciones que han afectado las finanzas y la estructura del grupo narcoterrorista Conquistadores de la Sierra”.

La mandataria departamental sostuvo que la vía fue cerrada de manera preventiva con el fin de evitar que algún civil resultara lesionado en medio del intercambio de disparos.

“Hemos estado trabajando de la mano con la Fuerza Pública con el fin de garantizar la tranquilidad y la seguridad de todas las personas que viven y transitan en la Troncal del Caribe, pero también de nuestros soldados. Mientras ocurrió este hostigamiento, y se activó la respuesta de nuestros soldados, se aseguró la vía de manera preventiva en aras de garantizar la seguridad y la vida de la población civil”, explicó.

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Las operaciones militares y policiales se mantienen en esta zona del Caribe colombiano con el fin de garantizar la tranquilidad de las comunidades.

“Actualmente se trabaja para normalizar todo el corredor que conecta a Santa Marta con La Guajira. Seguimos trabajando de la mano con la Fuerza Pública por el bienestar de la gente del Magdalena”, finalizó.