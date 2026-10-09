Presidente De La Espriella anuncia 29 capturas en 24 horas y golpes contra las rentas criminales

Por medio de su cuenta en la red social X, el presidente Abelardo De La Espriella entregó un nuevo balance de las operaciones militares y policiales contra las organizaciones criminales en Colombia.

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“¡Sin tregua contra el narcoterrorismo y sus rentas criminales!”, expresó el jefe de Estado al revelar los resultados de las operaciones adelantadas en diferentes departamentos del país.

Una de las operaciones informadas por De La Espriella tuvo lugar en el departamento de Antioquia en medio de una confrontación entre el Ejército e integrantes del Clan del Golfo.

“En Yarumal, Antioquia, el Ejército Nacional dio de baja en combate a dos narcoterroristas del Clan del Golfo e incautó un fusil y una pistola”, sostuvo.

Se conoció que las tropas del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada chocaron con integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, que “delinquían en alianza con el Clan del Golfo”.

Esa alianza inédita entre esas dos agrupaciones ilegales había sido mencionada luego de que alias Primo Gay, cuarto cabecilla del Frente 36, se cambiara de bando y delinquiera para el Clan del Golfo en Briceño.

Según el Ejército, los abatidos estarían vinculados a amenazas, constreñimiento y cobros extorsivos en los municipios de Yarumal, San Andrés de Cuerquía, Toledo y Briceño.

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Asimismo, indicó que en Mitú, Vaupés, fueron capturados cinco integrantes de la estructura Armando Ríos e incautados 1.058 kilos de marihuana, dos lanchas y un motor. En Ibagué, la Policía incautó 611,8 kilos de cocaína transportados en un camión y capturó a una persona.

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De La Espriella sostuvo que se fue de frente contra la comercialización ilegal de combustible. “También golpeamos la refinación ilícita de combustibles en Puerto Asís y Puerto Santander: dos infraestructuras destruidas, cuatro estructuras de refinación ilegal y 43.453 galones de combustible inhabilitados o destruidos”, indicó.

Según el presidente de Colombia, el balance de las últimas 24 horas incluye 29 capturas. Desde el 7 de agosto, se registran 32.503 capturas, 129.526 kilos de estupefacientes incautados y 3.456 armas de fuego fuera de circulación.