La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Ecosistemas del Dique firmaron un otrosí contractual para iniciar la fase constructiva del proyecto Canal del Dique, tras dos años de parálisis por exigencias de licencias ambientales por parte de la ANLA y reprocesos administrativos.

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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) revocó en agosto de este año las resoluciones que exigían una nueva licencia ambiental desde cero para este proyecto y restableció la vigencia del Plan Hidrosedimentológico como instrumento de manejo.

Con este ‘destrabe’, se proyecta crear más de 5.000 empleos directos e indirectos durante su ejecución y beneficiar a cerca de 1,5 millones de personas en 19 municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre.

¿Qué pasó con el Canal del Dique?

El 30 de noviembre de 2010 se rompió el Canal del Dique, inundando el sur del Atlántico. Esta emergencia dejó un saldo de 180.000 personas afectadas, no solo en Atlántico, sino también en los departamentos de Bolívar y Sucre.

También dejó daños en 1,5 millones de hectáreas y la pérdida de más de 30.000 animales.

Se superaron dos años de ‘parálisis’ en la etapa de construcción. Foto: Colprensa

¿Qué sigue para el Canal del Dique?

Según detalló la ministra de Transporte, Elsa Noguera, actualmente se está tramitando ante el Ministerio de Hacienda la reprogramación de vigencias futuras para lograr el cierre financiero e iniciar obras para el canal en 2027. Noguera también confirmó que hay consenso entre la concesión y la ANI.

La obra tendría una extensión total de 115 kilómetros de sistema hídrico entre el municipio de Calamar, Bolívar, y la Bahía de Cartagena.

El proyecto se organizará en 14 unidades funcionales y su infraestructura hidráulica contará con dos sistemas de compuertas para regular el ingreso de caudales líquidos y sólidos, controlar el riesgo de inundaciones y evitar la intrusión salina. También incluirá trabajos de dragado continuo para mantener un ancho de 64 metros y una profundidad de 2,38 m.