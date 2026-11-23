Colombia mejoró su calificación en el Índice Global de Pensiones Marsh CFA Institute 2026, pero enfrenta dificultades para garantizar la sostenibilidad de su sistema de jubilación. El país obtuvo 63,3 puntos sobre 100, frente a los 62,5 registrados en 2025, y recibió una calificación C+, que identifica sistemas con características favorables, pero también con riesgos y deficiencias importantes.

El resultado ubica a Colombia en el cuarto lugar entre los nueve países latinoamericanos evaluados, por detrás de Chile, México y Uruguay. Su puntuación supera el promedio regional de 62,6 puntos, aunque permanece dos puntos por debajo del promedio global de 65,3.

Consejo de Estado toma decisión clave sobre traslado de 347 aviadores civiles a Colpensiones

El informe, que analiza 55 sistemas pensionales que representan el 66 % de la población mundial, evalúa tres dimensiones: adecuación de los beneficios, sostenibilidad financiera e integridad institucional.

En Colombia, el mejor resultado correspondió a integridad, con 72,4 puntos, seguido de adecuación, con 65,4. La sostenibilidad obtuvo apenas 54,3 puntos y fue el componente más débil.

La comparación con 2025 deja una señal de alerta. Aunque la calificación general aumentó 0,8 puntos, el indicador de sostenibilidad cayó de 55,9 a 54,3. En contraste, integridad avanzó de 69 a 72,4 puntos y adecuación pasó de 64,3 a 65,4.

Resultados del Índice Global de Pensiones Marsh CFA Institute. Foto: Índice Global de Pensiones Marsh CFA Institute.

Estas variaciones deben interpretarse teniendo en cuenta que el índice también incorpora actualizaciones de datos y ajustes metodológicos.

Informalidad y envejecimiento, los principales riesgos

La baja proporción de trabajadores que cotizan regularmente representa uno de los mayores problemas para la financiación de las pensiones. Según Mayra Dau, líder de Inversiones y Retiro de Marsh para Colombia, Centroamérica y el Caribe, más del 54 % de los trabajadores colombianos está en la informalidad y apenas alrededor del 36 % realiza cotizaciones regulares.

A este problema se suma el envejecimiento demográfico. De acuerdo con las cifras citadas por Marsh, la tasa de fecundidad cayó a un hijo por mujer en 2025 y, aunque actualmente existen cerca de seis personas en edad de trabajar por cada adulto mayor, esa relación podría deteriorarse.

Frenan decreto del gobierno Petro que obligaba a aseguradoras a asumir sobrecostos de pensiones

Con las edades de jubilación vigentes, una pensión debe financiar aproximadamente 30 años de retiro para las mujeres y 20 para los hombres, según Dau.

La especialista advierte que la combinación de menor natalidad, mayor longevidad y baja cobertura de cotizaciones aumenta la presión sobre las finanzas públicas.

También señala que, bajo el esquema previsto en la Ley 2381 (reforma pensional), el componente de prima media concentraría los aportes de la mayoría de los cotizantes, lo que hace necesario asegurar la financiación de sus obligaciones futuras.

Colombia frente a América Latina

Chile lideró la región con 79,2 puntos y una calificación B+ en el Índice Global de Pensiones Marsh CFA Institute 2026, seguido por México, con 71,2, y Uruguay, con 69,7. Colombia superó a Panamá (62), República Dominicana (61,4), Brasil (57), Perú (55,7) y Argentina (43,7).

A escala mundial, Países Bajos encabezó la clasificación con 85,8 puntos, seguido por Dinamarca e Islandia.

El informe concluye que los sistemas pensionales necesitan ampliar su cobertura, promover el ahorro complementario y adaptar sus mecanismos de financiación a una población que vive más años.

Para Colombia, Dau identifica tres prioridades: aumentar la continuidad de las cotizaciones, financiar las obligaciones futuras y garantizar ingresos suficientes durante toda la jubilación.

El reto no es únicamente mejorar posiciones en el ranking, sino evitar que la mayor esperanza de vida y la limitada base de cotizantes comprometan la capacidad del sistema para pagar las pensiones futuras.