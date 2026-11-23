La deuda del sistema de salud colombiano con los laboratorios farmacéuticos afiliados a Afidro llegó a $5,16 billones en septiembre de 2026. Aunque los pagos atrasados muestran una reducción por segundo trimestre consecutivo, las obligaciones consideradas de difícil recuperación se triplicaron en un año y alcanzaron los $573.200 millones.

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Así lo revela el Informe de Cartera del tercer trimestre de 2026, elaborado por Afidro y la consultora Sectorial. Según el documento, los recursos vencidos pasaron de representar 35 de cada 100 pesos adeudados en septiembre de 2025 a 28 en el mismo mes de este año. Esto equivale a una disminución de $438.000 millones.

Sin embargo, al sumar la cartera castigada, es decir, las deudas que las compañías dan por perdidas, 35 de cada 100 pesos siguen sin pagarse a tiempo. Además, las obligaciones con más de un año de vencimiento aumentaron de $527.460 millones a $742.820 millones.

El informe señala que los laboratorios esperan, en promedio, 177 días para recibir sus pagos, frente a 125 días a finales de 2023. En el caso de las EPS, el plazo llega a 314 días y 72 de cada 100 pesos que adeudan están atrasados.

Los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de las obligaciones, con $3,13 billones, equivalentes al 61 % de la cartera. De esa suma, $860.000 millones están atrasados.

Por otra parte, a septiembre la ADRES había girado $82,1 billones al sistema, un incremento de 14,8 % frente al mismo periodo de 2025.

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Ante este panorama, Sectorial plantea medidas como priorizar la compra de cartera de prestadores que atienden pacientes críticos, agilizar el giro directo a las IPS y facilitar créditos a las EPS para pagar a proveedores de medicamentos.

“Queremos trabajar con el Gobierno y los demás actores del sistema para consolidar esta mejora, facilitar que los recursos lleguen a tiempo y contribuir a que los pacientes reciban sus medicamentos cuando los necesitan”, afirmó Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro.