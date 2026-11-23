La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de Coosalud EPS, por las presuntas irregularidades administrativas y financieras que detectó la Contraloría en medio de una auditoría correspondiente al año 2025.

Ese informe le servirá a la Procuraduría para examinar más de 15 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria relacionados con la liquidación de contratos, la legalización de anticipos, la gestión de cuentas médicas, la constitución de reservas técnicas y el seguimiento a la entrega de medicamentos, entre otros asuntos.

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Esa auditoria que entregó la Contraloría reportó la presunta existencia de 2.520 contratos o acuerdos de voluntades por casi 3,5 biilllones de pesos que, con corte al 31 de diciembre de 2025, finalizaron su ejecución sin tener soportes de las actas de liquidción y que quedaron pendientes de aclarar en la cartera.

El ente de control fiscal también detectó en esa verificación un saldo contable de más de 2 billones de pesos que se habrían destinado para anticipos pendientes de legalización, pero que corresponde a distintas vigencias.

En ese monto, específicamente, también se identificaron recursos por cerca de 50.000 millones de pesos girados entre 2017 y 2022, respecto de los que se advirtió un posible riesgo de prescripción del derecho al cobro.

La Procuraduría también tratará de determinar las responsabilidades disciplinarias detrás de los giros de 314.000 millones de pesos, asociados a 65 números de identificación tributaria que no fueron encontrados en la base del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

Desde el ente de control solicitaron como pruebas: “Documentos que soportan los hallazgos y dispuso recaudar información para esclarecer los hechos e identificar o individualizar a quienes habrían intervenido en las conductas reportadas”.

Hace pocas semanas, la Entidad Promotora de Salud Coosalud también fue noticia después de que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión de la intervención forzosa que inició el gobierno Petro, a través de la Superintendencia de Salud en noviembre de 2024.

Con esa decisión se finalizó la intervención estatal que tuvo la EPS por dos años, y regresó a manos de Jaime González Montaña y Natalia Largo González, los anteriores administradores y representantes legales, para cumplir la orden judicial.

Esa nueva administración tendrá que enfrentar la indagación que adelanta la Procuraduría General, por la presunta corrupción institucional que habrían protagonizado funcionarios, según hallazgos preliminares de la Contraloría General de la República.