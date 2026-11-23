Alberto Montoya Puyana falleció este lunes 23 de noviembre en Bucaramanga. Uno de sus hijos confirmó la noticia, que enluta a la región y a distintos sectores en los que desarrolló su trayectoria profesional.

Álvaro Uribe envía condolencias tras el fallecimiento de Alberto Montoya Puyana: “el mejor alcalde del país”

La trayectoria política de Alberto Montoya Puyana

Montoya Puyana fue una de las personalidades que participó en la vida pública de Santander durante varias décadas.

Su nombre quedó ligado a la historia administrativa de Bucaramanga por haber sido el primer alcalde de la ciudad elegido mediante voto popular.

Antes de llegar a ese cargo, se desempeñó como secretario de Obras Públicas de Bucaramanga en 1974.

Posteriormente, asumió la Gobernación de Santander, responsabilidad que ejerció entre noviembre de 1976 y agosto de 1978.

En 1988 llegó a la Alcaldía de Bucaramanga, en las primeras elecciones populares de mandatarios locales. Su administración se extendió hasta 1990. Después continuó su carrera pública y ocupó una curul en el Senado de la República entre 1991 y 1994.

Alberto Montoya Puyana Foto: Redes sociales- API

Su legado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga

La educación superior ocupó un lugar importante en su vida profesional. Montoya Puyana estuvo vinculado a la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), institución en la que ejerció como rector durante dos periodos: de 1979 a 1988 y de 2006 a 2018.

Su relación con la universidad se extendió durante varios.

Tras conocerse la noticia, diferentes personalidades de la vida política nacional han expresado sus condolencias por la muerte de Montoya Puyana.

Entre ellas está el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó su trayectoria como alcalde, senador y rector universitario, y envió un mensaje de solidaridad a su esposa y demás familiares.

Se espera que en las próximas horas se conozca información oficial sobre las exequias y los homenajes que se realizarán en su memoria.

Amanece hoy con la triste noticia del fallecimiento del doctor Alberto Montoya Puyana en Bucaramanga, el mejor alcalde del país, en su época, el senador y el patriota transparente, el rector universitario, el noble amigo. A su señora esposa y a toda la familia nuestra solidaridad de todo corazón. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 23, 2026

¿Quién fue Alberto Montoya Puyana?

Nacido en Bucaramanga el 20 de enero de 1944, Montoya Puyana estudió en el colegio San Pedro Claver y posteriormente se trasladó a Bogotá para cursar Arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana, carrera de la que se graduó en 1968.

También realizó estudios de especialización en Finanzas en la Universidad de los Andes. Su formación le permitió desarrollar una carrera que combinó la administración pública, la dirección empresarial y el trabajo académico.

Además de sus responsabilidades políticas, estuvo vinculado a entidades del sector financiero y empresarial.

Entre los cargos que desempeñó figuran la presidencia de Granahorrar y de la Financiera Eléctrica Nacional, así como la dirección del Instituto de Fomento Industrial.