Un nuevo atentado terrorista se registró en la madrugada de este lunes, 23 de noviembre, contra las instalaciones del Comando de la Policía de Norte de Santander, situado en Cúcuta.

De acuerdo con la información que se ha conocido, drones cargados con explosivos atacaron la zona administrativa y hubo daños de consideración en las viviendas cercanas a este lugar.

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Las autoridades se encuentran en máxima alerta en esta zona del país, donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN, pero también bandas criminales de alto poder que siguen generando terror.

Hasta el momento, solo se conocen daños materiales y dos personas que habrían terminado lesionadas, quienes reciben atención en un centro asistencial cercano.

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El profesor Carlos Andrés Muñoz López dio a conocer que Cúcuta es la primera capital del país donde se ha registrado un ataque con drones por parte de los grupos armados ilegales que han colocado en jaque la seguridad nacional.

“Cúcuta es la primera capital del país que es atacada con drones. A las 2:15 a. m. atacaron con drones cargados con explosivos el Comando de la Policía en el departamento de Norte de Santander, en Cúcuta. Por el mismo sector que hace unos meses explotó un camión bomba. Explosivos cayeron en área de alojamientos y en la zona administrativa”, explicó.

David Cote, representante a la Cámara por Bogotá, le pidió al Gobierno De La Espriella acelerar el proceso del escudo antidrones porque los ataques de este tipo se están recrudeciendo en todas las regiones.

“En menos de 48 horas y en plena madrugada: el fin de semana fue el batallón en La Jagua de Ibirico y hoy lunes el Comando de Policía en Cúcuta en TASAJERO. Ambos con drones explosivos y afectando viviendas vecinas de CIVILES. La Fuerza Pública y la ciudadanía están expuestas; ¡¡¡se necesitan inhibidores y defensa antidrones urgente!!!”, dijo.

Se espera que las autoridades puedan entregar más detalles de lo sucedido durante la madrugada de este lunes en Norte de Santander.