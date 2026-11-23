Luego del atentado terrorista del que fue blanco el comando de la Policía de Norte de Santander, la institución se pronunció confirmando que solo dos civiles terminaron heridos, pero no de gravedad. El dicho ataque se registró en la madrugada de este lunes 23 de noviembre con drones cargados con explosivos que lanzaron contra el lugar.

Atacan con drones cargados de explosivos el Comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta: dos heridos

“Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada se registró la activación de artefactos explosivos transportados mediante drones, dirigidos contra las instalaciones policiales”, señaló la institución.

Asimismo, precisaron que varias viviendas terminaron con graves afectaciones en su infraestructura debido a la onda de la explosión.

“Como consecuencia de este ataque, se presentaron afectaciones de algunas viviendas cercanas, ubicadas en barrios aledaños”, indicaron.

Desde la Policía de Norte de Santander dieron a conocer que “una vez conocido el hecho, la Policía Nacional activó los protocolos de seguridad y dispuso las capacidades institucionales para atender la situación, verificar las afectaciones y adelantar las actuaciones investigativas correspondientes”.

Finalmente, rechazaron este tipo de prácticas terroristas por parte de los grupos armados ilegales que pretenden imponer sus reglas con acciones de violencia.

“La Policía Nacional rechaza categóricamente estas acciones criminales que ponen en riesgo la vida de la población civil y de los uniformados, reitera su compromiso con la seguridad y protección de las comunidades”, indicaron.

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Por su parte, el profesor Carlos Andrés Muñoz López dio a conocer que Cúcuta es la primera capital del país donde se ha registrado un ataque con drones por parte de los grupos armados ilegales que han colocado en jaque la seguridad nacional.

“Cúcuta es la primera capital del país que es atacada con drones. A las 2:15 a. m. atacaron con drones cargados con explosivos el Comando de la Policía en el departamento de Norte de Santander, en Cúcuta. Por el mismo sector que hace unos meses explotó un camión bomba. Explosivos cayeron en área de alojamientos y en la zona administrativa”, explicó.