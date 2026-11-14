Asesinan en Cúcuta a escolta de la Unidad Nacional de Protección del alcalde de El Zulia; dos personas más resultaron heridas

Un nuevo hecho de violencia se registró en Cúcuta, Norte de Santander, donde fue asesinado Gerson Corredor Camargo, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien estaba adscrito al esquema de seguridad del alcalde del municipio de El Zulia, Elkin Caballero Ramírez.

Asesinado Gerson Corredor Camargo, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrito al esquema de seguridad del alcalde del municipio de El Zulia, Norte de Santander, Elkin Caballero Ramírez. La víctima fue atacada a disparos en Cúcuta cuando se encontraba en un establecimiento comercial del barrio Carora. En el mismo hecho, dos personas más resultaron heridas. #Vocesysonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 14, 2026

El homicidio ocurrió cuando Corredor Camargo se encontraba en un establecimiento comercial del barrio Carora, en la capital nortesantandereana.

Según la información conocida, hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra el funcionario, causándole heridas de gravedad que terminaron con su vida.

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