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Nación

Asesinan en Cúcuta a escolta de la Unidad Nacional de Protección del alcalde de El Zulia; dos personas más resultaron heridas

Gerson Corredor Camargo, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue atacado a tiros en el barrio Carora.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de noviembre de 2026 a las 8:57 p. m.
Asesinado Gerson Corredor Camargo, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
Asesinado Gerson Corredor Camargo, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Foto: Montaje Semana- Tomado de @BluRadioCo

Un nuevo hecho de violencia se registró en Cúcuta, Norte de Santander, donde fue asesinado Gerson Corredor Camargo, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien estaba adscrito al esquema de seguridad del alcalde del municipio de El Zulia, Elkin Caballero Ramírez.

El homicidio ocurrió cuando Corredor Camargo se encontraba en un establecimiento comercial del barrio Carora, en la capital nortesantandereana.

Según la información conocida, hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra el funcionario, causándole heridas de gravedad que terminaron con su vida.

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