Atacan con drones explosivos a la población de Tibú, Norte de Santander

Momentos de angustia vivieron los habitantes del corregimiento de Versalles, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, luego de que varias cargas explosivas fueran lanzadas desde drones durante la tarde de este domingo 8 de noviembre. En medio de las detonaciones y el temor por nuevos ataques, los pobladores salieron de sus viviendas y corrieron hacia la cancha de fútbol con banderas blancas para pedir que respetaran sus vidas.

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El episodio se registró en una zona del Catatumbo donde desde hace varios meses se libra una intensa confrontación armada entre las disidencias de las Farc del Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos estructuras ilegales que se disputan el control territorial.

La utilización de drones para lanzar explosivos ha incrementado los riesgos para las comunidades que permanecen en medio de los enfrentamientos. En esta ocasión, los habitantes de Versalles tuvieron que recurrir a banderas blancas como un llamado a los grupos armados para que evitaran atacar a la población civil.

Las imágenes de los pobladores reunidos en la cancha de fútbol reflejan la situación de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades del Catatumbo, donde la disputa entre organizaciones armadas ha convertido distintos sectores rurales en escenarios de confrontación.

Por ahora, no se conoce un balance oficial sobre personas heridas, víctimas mortales o daños materiales ocasionados por el lanzamiento de las cargas explosivas. Tampoco se ha establecido con precisión cuál de las estructuras armadas estaría detrás de esta acción.

La situación vuelve a poner en evidencia el impacto de la confrontación entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN sobre la población civil del Catatumbo, cuyos habitantes continúan expuestos a los ataques y a las consecuencias de la disputa por el control de esta región de Norte de Santander.