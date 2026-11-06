En medio de un fuerte aguacero y con la corriente aumentando, tres trabajadores de una empresa repartidora de bebidas protagonizaron un rescate que despertó admiración en Cúcuta. Los hombres se enfrentaron a las difíciles condiciones del lugar para evitar que un perro fuera arrastrado por el agua en el Canal Bogotá.

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El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa al animal atrapado en el canal, mientras la corriente amenaza con llevárselo. Ante la situación, los trabajadores no se quedaron mirando y decidieron intervenir para sacarlo.

Hombres arriesgaron su vida en Cúcuta para salvar a un perro que cayó a un río tras fuerte aguacero. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Denuncias Antioquia / API

La maniobra exigió la colaboración de los tres. Dos de ellos permanecieron en la parte superior sosteniendo una cinta amarilla, mientras el tercero descendió cuidadosamente por uno de los muros, que estaba resbaloso por la lluvia.

Una vez abajo, el trabajador se acercó al perro, que se encontraba asustado, lo sujetó y logró subirlo hasta un lugar seguro con ayuda de sus compañeros. La operación permitió poner a salvo al animal en medio de las condiciones adversas que se presentaban por el aguacero.

Las imágenes generaron una ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron la decisión de los hombres de ayudar al perro, incluso cuando hacerlo implicaba exponerse a una situación de riesgo.

“Todavía hay esperanza en la humanidad”, comentó uno de los internautas. Otros mensajes resaltaron la nobleza de los trabajadores y les enviaron bendiciones por no dejar abandonado al animal.

“Qué nobles personas, que Dios los bendiga y héroes sin capa”, fueron algunas de las expresiones con las que los ciudadanos reconocieron el gesto.

La escena se convirtió en un ejemplo de solidaridad que fue celebrado por miles de usuarios. En medio de la emergencia provocada por las fuertes lluvias, los tres trabajadores demostraron que una vida puede motivar a actuar, incluso cuando las condiciones no son las más seguras.