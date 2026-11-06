Bogotá tendrá este sábado ‘Guau al Parque’: una jornada en El Virrey dedicada al bienestar animal

El bienestar y la protección de los animales de compañía requieren un compromiso permanente por parte de la ciudadanía. Con ese propósito, este sábado 7 de noviembre, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) realizará una nueva edición de ‘Guau al Parque’.

Los cinco errores comunes al pasear un perro y que pueden afectar su bienestar

Esta iniciativa busca promover la tenencia responsable, acercar servicios gratuitos a la comunidad y generar espacios de integración y entretenimiento para perros, gatos y sus cuidadores.

En esta oportunidad, la actividad tendrá lugar en el parque El Virrey, ubicado en la carrera 15 # 88-00, junto al CAI de la Policía de Bogotá. Allí, los asistentes podrán participar en una programación diseñada para fomentar el cuidado de los seres sintientes, resolver inquietudes sobre su protección y disfrutar de diferentes experiencias pensadas para fortalecer la relación entre las personas y sus animales de compañía.

La jornada contará con servicios gratuitos de vacunación antirrábica, actividades lúdicas y recreativas, así como espacios pedagógicos para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de asumir responsablemente el cuidado de perros y gatos.

La programación también tendrá el acompañamiento del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS), entidades que se suman a esta iniciativa de bienestar y protección animal.

¿Por qué los gatos se esconden cuando están enfermos? La explicación detrás de este comportamiento

A través de ‘Guau al Parque’, el Distrito busca llevar su oferta institucional a diferentes sectores de Bogotá y facilitar que los cuidadores accedan a servicios y herramientas para garantizar condiciones adecuadas de salud, seguridad y calidad de vida a sus animales.

Asimismo, la estrategia pretende fortalecer las buenas prácticas en los hogares interespecie, impulsar una convivencia respetuosa y recordar que tener un animal de compañía implica responsabilidades que van más allá de proporcionarle alimento y refugio: también requiere atención, prevención, afecto y protección durante todas las etapas de su vida.

Entre el 9 y el 13 de noviembre habrá jornadas de esterilización de mascotas en Bogotá. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal/API.

Esterilización gratuita

De otro lado, el Instituto anunció la habilitación de nuevos turnos para la esterilización gratuita de perros y gatos en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicado en la carrera 106A # 67-02, en el barrio El Muelle, localidad de Engativá.

Las jornadas se desarrollarán entre el 9 y el 13 de noviembre de 2026, con una disponibilidad de 145 cupos diarios. Los interesados podrán solicitar el servicio a través del portal oficial de agendamiento de la institución, presentando su documento de identidad. Cada persona podrá gestionar un máximo de dos turnos al mes.

¿Por qué los perros requieren de controles veterinarios aunque parezcan sanos? Esto dicen los expertos

Este procedimiento es fundamental para proteger la salud y el bienestar de los animales de compañía, pues, además de contribuir al control responsable de la población de perros y gatos, ayuda a prevenir enfermedades como infecciones uterinas y tumores mamarios en las hembras, así como algunas afecciones asociadas al sistema reproductivo de los machos. También puede reducir determinados comportamientos relacionados con la actividad hormonal.