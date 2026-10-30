El homenaje a Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, que llamó la atención en el Día de Muertos de la F1

El bulldog inglés que acompañó al piloto británico durante 12 años fue incluido en una de las ofrendas instaladas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Roscoe murió en septiembre de 2025, después de presentar complicaciones de salud.

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La conmemoración del Día de Muertos tuvo un espacio dentro de las actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1. En el altar instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez se incluyó una fotografía de Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, quien murió en septiembre de 2025. La imagen del bulldog inglés hizo parte de la ofrenda preparada para recordar a personas y animales fallecidos.

Roscoe fue una presencia conocida entre los seguidores del piloto británico, pues durante 12 años acompañó a Hamilton en diferentes momentos de su carrera y también tuvo exposición en las redes sociales.

Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe. Foto: Facebook de Lewis Hamilton

Su cuenta de Instagram llegó a superar el millón de seguidores, una cifra que muestra el interés que despertaba entre los aficionados al automovilismo y las personas que seguían la vida del deportista fuera de las pistas.

El perro solía aparecer en publicaciones del piloto y también estuvo presente en algunos espacios relacionados con sus actividades profesionales. Su participación en la rutina de Hamilton hizo que fuera reconocido por parte del público de la Fórmula 1, más allá de las competencias y los resultados deportivos del británico.

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Roscoe también llamó la atención por su alimentación, ya que Hamilton había contado que el bulldog seguía una dieta vegana, un aspecto que fue mencionado en distintas publicaciones sobre la vida del animal.

Además, su presencia en el entorno del piloto lo convirtió en una figura habitual para quienes seguían sus contenidos en redes sociales.

RRoscoe perro de Lewis Hamilton Foto: NurPhoto via Getty Images

La muerte del perro se produjo en septiembre de 2025, luego de que presentara complicaciones de salud relacionadas con una neumonía. Según la información difundida en ese momento, Roscoe permaneció cuatro días bajo asistencia respiratoria mientras recibía atención por su condición.

Sin embargo, su estado no mejoró y Hamilton tuvo que tomar una decisión sobre su tratamiento. El piloto optó por la eutanasia con el propósito de evitar que el animal continuara atravesando un cuadro de sufrimiento. La noticia fue compartida por el propio deportista y generó reacciones entre sus seguidores.