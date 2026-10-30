¿Cómo agendar turnos para esterilizar gratuitamente a perros y gatos en Bogotá en noviembre?

El instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció que puso a disposición de la ciudadanía nuevos turnos para esterilizar de forma gratuita a perros y gastos en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en Bogotá, la primera semana del mes de noviembre.

“Cada día tendrá un total de 85 turnos y su agendamiento se realiza a través de la plataforma del Instituto. La UCA está ubicada en la carrera 106a # 67-02 barrio El Muelle, en la localidad de Engativá”, señaló la entidad.

Rescatan a ocho perros en las localidades de Engativá y Santafé, en Bogotá

Distribución de turnos por día

Martes tres de noviembre de 2024: 85 turnos disponibles para agendamiento por la plataforma de la UCA.

Miércoles cuatro de noviembre de 2026: 85 turnos disponibles para agendamiento por la plataforma de la UCA.

Jueves cinco de noviembre de 2026: 85 turnos disponibles para agendamiento por la plataforma de la UCA.

Viernes seis de noviembre de 2026: 85 turnos disponibles para agendamiento por la plataforma de la UCA.

¿Qué es la Unidad de Cuidado Animal?

La UCA es un espacio encargado de la valoración, atención integral y cuidado de los perros y gatos que son rescatados a través de los diferentes programas de la entidad.

Allí cada animal es valorado por profesionales de las áreas médica veterinaria, comportamental y nutricional, con el fin de determinar su estado de salud y bienestar e iniciar, de ser necesario, procesos de atención, tratamiento y rehabilitación física, comportamental y emocional.

Concurso de disfraces para mascotas busca apoyar a perros y gatos que esperan ser adoptados

Una vez culmina su proceso de recuperación y estabilización, los animales ingresan a los programas de Adopciones y Hogares de Paso, desde donde se promueve la búsqueda de un nuevo hogar responsable, tanto en la misma UCA como a través de jornadas de adopción realizadas en distintos espacios de la ciudad.

Lanzan campaña en Bogotá para sensibilizar sobre los efectos de la pólvora en los animales

Por otra parte, la Alcaldía de Bogotá presentó la segunda edición de su campaña ‘La pólvora explota mis sentidos’, con la que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los graves efectos que el uso de explosivos genera en los animales durante las celebraciones de Halloween y las festividades de fin de año.

“La campaña iniciará este año desde el 30 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 6 de enero de 2027 con la publicación de un formulario de preguntas que las personas pueden diligenciar a través de la web y en el que se plantean varias opciones para denunciar posibles afectaciones a las mascotas por el uso de la pólvora”, señaló el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

“Hacemos llamado a la ciudadanía a tomar conciencia de esta grave afectación a animales como perros, gatos, aves y animales de granja que incluso pueden llegar a perder la vida tras huir sin control debido a las explosiones causadas”, dijo Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.