Alerta para quienes tienen gatos mayores: la pérdida de peso podría esconder enfermedades graves

La pérdida de peso en los gatos mayores puede parecer un cambio normal de la edad, pero ignorarla podría poner en riesgo su salud. Aunque estos animales suelen reducir su actividad física y perder parte de su masa muscular con los años, un adelgazamiento notable también puede ser una señal de alerta que necesita atención veterinaria.

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A medida que envejecen, estos animales experimentan cambios en sus rutinas, descansan durante más horas y pueden presentar una disminución de sus capacidades sensoriales y cognitivas. Estos cambios, sin embargo, no significan que cualquier síntoma deba atribuirse a la vejez.

Por eso, cuando un gato comienza a perder peso de manera progresiva o repentina, lo recomendable es consultar con un veterinario para identificar la causa y determinar si necesita tratamiento.

Entre las afecciones que pueden provocar pérdida de peso en gatos mayores se encuentran el cáncer, la enfermedad renal, el hipertiroidismo, la diabetes y los problemas bucales, como la gingivitis. Algunas de estas enfermedades pueden avanzar sin que sus cuidadores detecten señales evidentes durante las primeras etapas.

El significado de tener un gato tricolor en la casa Foto: Getty Images

Además del cambio en el peso, existen otros síntomas que conviene vigilar, como cambios en el consumo de agua y alimentos, aumento de la cantidad de orina, salivación excesiva y signos de deshidratación.

El hipertiroidismo, por ejemplo, puede hacer que el gato coma más de lo habitual y, aun así, continúe adelgazando. Esto ocurre porque la enfermedad acelera el metabolismo, por lo que el animal gasta energía más rápidamente.

En otros casos, el dolor o las dificultades para desplazarse pueden afectar la alimentación. Si un felino tiene artrosis, adaptar la vivienda, acercar sus comederos y bebederos o facilitarle el acceso al arenero puede ayudar a mejorar su bienestar.

Los gatos son propensos a sufrir de daños renales. Foto: Getty Images

Una de las principales dificultades para los cuidadores es que conviven diariamente con sus mascotas y pueden no notar pequeños cambios en su apariencia. Por eso, controlar el peso de manera regular puede marcar la diferencia.

La recomendación es pesar al gato aproximadamente una vez al mes y observar cuánto alimento consume. Medir las porciones también permite identificar si está comiendo menos o si, por el contrario, mantiene o aumenta su ingesta mientras pierde kilos.

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Las revisiones por parte del veterinario de manera periódica son muy importantes. Incluso cuando el animal parece estar sano, un examen general y análisis de sangre y orina pueden ayudar a detectar enfermedades en etapas tempranas.

Aunque algunas patologías no tienen cura, existen tratamientos y cuidados que permiten aliviar molestias y conservar la calidad de vida del animal. Por eso, el adelgazamiento no debe asumirse como una consecuencia inevitable del envejecimiento: identificar su causa a tiempo puede ayudar a que el gato disfrute sus últimos años con mayor bienestar.