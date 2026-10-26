Los gatos se comunican de distintas maneras a través de sus movimientos y posturas, aunque estas señales no siempre reciben la atención que merecen por parte de sus dueños o cuidadores.

Cinco beneficios de convivir con un gato, probados por la ciencia

Sus comportamientos cotidianos pueden dar indicios de cómo se sienten, qué tanta confianza tienen en las personas que están en su entorno y si algo les genera incomodidad. Por eso, prestar atención a sus reacciones es clave para entender mejor sus emociones, reconocer sus necesidades e identificar posibles cambios en su conducta.

Una de las formas de comunicación se relaciona con su cola. Para comprender qué expresan cuando la mueven, es importante prestar atención a los distintos movimientos y posiciones que adoptan, pues cada uno puede tener un significado diferente.

Los gatos suelen levantar la cola por varias razones. Foto: Getty Images

En la mayoría de los casos, estos gestos son voluntarios y forman parte de su manera de comunicarse; sin embargo, también pueden producirse de forma involuntaria, como una reacción instintiva, precisa el sitio web especializado Experto Animal. El movimiento de la cola no siempre indica la misma emoción: según el contexto, puede reflejar sensaciones agradables o negativas.

Señales positivas

La cola de los gatos puede reflejar alegría y confianza. Algunas posturas que suelen asociarse con emociones positivas son:

Hacia arriba y temblorosa: puede expresar emoción y alegría, especialmente cuando el felino saluda a su dueño.

puede expresar emoción y alegría, especialmente cuando el felino saluda a su dueño. Recta hacia arriba : suele ser una señal de confianza y sociabilidad, además de una forma amistosa de saludar.

: suele ser una señal de confianza y sociabilidad, además de una forma amistosa de saludar. Inclinada hacia adelante sobre el lomo: puede aparecer durante un saludo cercano y reflejar familiaridad y confianza, según el contexto.

Evítelos: estos son los errores más comunes al criar un gato

Señal de intriga

Levantada en ángulo: puede indicar inseguridad o cautela ante una persona, un gato u otra situación nueva.

puede indicar inseguridad o cautela ante una persona, un gato u otra situación nueva. Con la punta en forma de gancho: suele reflejar una actitud amistosa, aunque reservada.

suele reflejar una actitud amistosa, aunque reservada. Moviéndose de lado a lado: puede expresar interés, frustración o ganas de jugar. Para interpretar el gesto, es importante observar también las orejas, la postura y el resto del lenguaje corporal del gato.

Los gatos adoptan varias posturas con su cola. Foto: Getty Images

Signos negativos

La cola también permite identificar señales de miedo, incomodidad o irritación en los gatos. Algunas posturas a las que se debe prestar atención son las siguientes:

Curvada en forma de herradura: puede indicar que el gato se siente amenazado y adopta una actitud defensiva, especialmente si eriza el pelo y arquea el lomo.

Levantada y agitada: si la mueve con intensidad, puede expresar molestia o tensión y señalar que prefiere que lo dejen tranquilo.

Gatos mayores: cinco cuidados esenciales para proteger su salud y mejorar su calidad de vida