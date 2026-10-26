Los gatos se comunican de distintas maneras a través de sus movimientos y posturas, aunque estas señales no siempre reciben la atención que merecen por parte de sus dueños o cuidadores.
Sus comportamientos cotidianos pueden dar indicios de cómo se sienten, qué tanta confianza tienen en las personas que están en su entorno y si algo les genera incomodidad. Por eso, prestar atención a sus reacciones es clave para entender mejor sus emociones, reconocer sus necesidades e identificar posibles cambios en su conducta.
Una de las formas de comunicación se relaciona con su cola. Para comprender qué expresan cuando la mueven, es importante prestar atención a los distintos movimientos y posiciones que adoptan, pues cada uno puede tener un significado diferente.
En la mayoría de los casos, estos gestos son voluntarios y forman parte de su manera de comunicarse; sin embargo, también pueden producirse de forma involuntaria, como una reacción instintiva, precisa el sitio web especializado Experto Animal. El movimiento de la cola no siempre indica la misma emoción: según el contexto, puede reflejar sensaciones agradables o negativas.
Señales positivas
La cola de los gatos puede reflejar alegría y confianza. Algunas posturas que suelen asociarse con emociones positivas son:
- Hacia arriba y temblorosa: puede expresar emoción y alegría, especialmente cuando el felino saluda a su dueño.
- Recta hacia arriba: suele ser una señal de confianza y sociabilidad, además de una forma amistosa de saludar.
- Inclinada hacia adelante sobre el lomo: puede aparecer durante un saludo cercano y reflejar familiaridad y confianza, según el contexto.
Señal de intriga
- Levantada en ángulo: puede indicar inseguridad o cautela ante una persona, un gato u otra situación nueva.
- Con la punta en forma de gancho: suele reflejar una actitud amistosa, aunque reservada.
- Moviéndose de lado a lado: puede expresar interés, frustración o ganas de jugar. Para interpretar el gesto, es importante observar también las orejas, la postura y el resto del lenguaje corporal del gato.
Signos negativos
La cola también permite identificar señales de miedo, incomodidad o irritación en los gatos. Algunas posturas a las que se debe prestar atención son las siguientes:
- Curvada en forma de herradura: puede indicar que el gato se siente amenazado y adopta una actitud defensiva, especialmente si eriza el pelo y arquea el lomo.
- Levantada y agitada: si la mueve con intensidad, puede expresar molestia o tensión y señalar que prefiere que lo dejen tranquilo.
- Erizada: es una señal de que se siente amenazado o asustado. Lo mejor es darle espacio y evitar acercamientos bruscos.
- Entre las patas: suele reflejar miedo, inseguridad o incomodidad. Es importante observar el entorno para identificar qué puede estar provocándole esa reacción.