Piden intervención urgente por presunto abuso contra un gato: rescatista teme que otros animales estén en riesgo

Un caso de presunto abuso sexual y maltrato contra un gato encendió las alarmas entre defensores de animales en Colombia. La denuncia fue realizada por la rescatista Melisa Rodríguez, quien pidió la intervención urgente de las autoridades ante la gravedad de los hechos que, según aseguró, estarían registrados en un video.

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La situación habría ocurrido en el sector de Ciénaga, Magdalena, donde una persona contactó a la activista para entregarle información sobre lo sucedido. Según explicó Rodríguez en sus redes sociales, quien hizo la denuncia pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.

La rescatista manifestó su preocupación por el estado del animal y aseguró que todavía no cuenta con información que permita confirmar si continúa con vida. La situación la afectó profundamente, debido a la crudeza del material que recibió y a las dudas sobre lo que habría ocurrido con la mascota.

“Este video me tiene la cabeza y el corazón destrozados. De verdad es uno de los casos más fuertes que me ha tocado ver”, dijo Rodríguez al referirse a la denuncia.

La preocupante historia de un gato que pudo sufrir abuso en Ciénaga, Magdalena. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con lo que contó, la persona que le entregó el material habría observado anteriormente comportamientos preocupantes de la persona señalada, pero no tenía pruebas para respaldar sus sospechas.

Fue durante la tarde del pasado 14 de octubre del presente año cuando decidió compartir la información con la rescatista para buscar ayuda y promover la intervención de las autoridades.

Rodríguez sostuvo que el contenido que recibió sería evidencia de hechos de extrema gravedad. Sin embargo, evitó divulgar las imágenes públicamente para no exponer al animal ni reproducir un material que podría ser perturbador.

Hay preocupación, ya que la persona señalada tiene bajo su cuidado más animales. Foto: Getty Images/iStockphoto

La preocupación no se limita al gato que aparece en la denuncia. Según la información recibida por la activista, la persona señalada tendría otros perros y gatos bajo su cuidado, lo que causa temor por la seguridad de estos animales.

Por esta razón, la defensora pidió que las autoridades competentes investiguen lo ocurrido y verifiquen las condiciones en las que se encuentran los demás animales.

También indicó que se habría intentado solicitar apoyo de la Policía, aunque, hasta el momento de su publicación, no se habría conseguido una respuesta que permitiera resolver la situación.

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Junto con Dani Gongorita, otro activista animalista, Rodríguez afirmó que busca apoyo para acelerar la atención del caso. Según explicó, tiene el video, información sobre el lugar de los hechos y una persona que estaría dispuesta a colaborar con las autoridades, siempre que se proteja su seguridad.

La rescatista evitó publicar la ubicación exacta y los datos del señalado, pues considera que deben entregarse directamente a las entidades correspondientes. Su llamado es claro: que la denuncia no quede sin respuesta y que se priorice la protección de los animales que podrían estar en riesgo.