Millonarios y Jaguares se enfrentan este sábado, 17 de octubre, en el Estadio El Campín de Bogotá a las 6:00 de la tarde. Las miradas de toda la capital estarán puestas sobre el estado de la grama, factor que ocasionó el aplazamiento de Millonarios vs. Once Caldas esta semana.

Comunicado oficial de Sencia sobre el concierto de Fonseca y el partido Millonarios vs. Jaguares

De acuerdo a la programación oficial entregada por Dimayor, no hay ningún obstáculo para que el partido se desarrolle con normalidad y se esperan más de 20.000 espectadores en las tribunas.

Sencia, empresa administradora de El Campín, se enfrenta a una prueba de fuego para cumplir con su palabra de entregarle el estadio a los equipos bogotanos. La primera decisión en ese sentido fue trasladar el concierto de Fonseca al ‘Vive Claro’ y así permitir que la cancha se recupere completamente.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) celebró dicho anuncio y entregó fotos actualizadas del estado de la grama, faltando un día para el compromiso de Millonarios vs. Jaguares por la Liga BetPlay 2026-II.

Pronunciamiento del IDRD

“Tras la solicitud del IDRD de revisar la programación de conciertos para facilitar la recuperación de la gramilla, se confirmó que la presentación de Fonseca, prevista para el 24 de octubre, no se realizará en el estadio. Esta medida permitirá dar continuidad a los trabajos de recuperación que adelanta Sencia, entre ellos la descompactación, aireación y mantenimiento del césped”, apuntó el IDRD en su pronunciamiento oficial.

En menos de una semana habrá tres partidos de la Liga BetPlay en El Campín y el distrito seguirá poniendo la lupa sobre los trabajos de recuperación que se vienen adelantando en la cancha.

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Estos son los juegos programados por Dimayor:

Sábado 17 de octubre : Millonarios vs. Jaguares - 6:00 p. m.

: Millonarios vs. Jaguares - 6:00 p. m. Martes 20 de octubre : Millonarios vs. Once Caldas - 8:30 p. m.

: Millonarios vs. Once Caldas - 8:30 p. m. Miércoles 21 de octubre: Santa Fe vs. Jaguares - 8:20 p. m.

“El IDRD, a través de la interventoría, seguirá verificando las condiciones técnicas de la cancha y el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. Nuestro compromiso es que los clubes de Bogotá y sus hinchas puedan disfrutar del fútbol en un escenario seguro y en óptimas condiciones”, agregó la entidad.

Millonarios necesita los puntos

Para Millonarios es un bálsamo de tranquilidad volver a El Campín, pues su último partido en dicho escenario fue el 19 de septiembre, es decir, hace casi un mes.

El cuadro embajador está comprometido con la clasificación a cuadrangulares y necesita los puntos de manera imperiosa para alejar las críticas que le caen al plantel dirigido por Alberto Gamero.

Millonarios marcha en el sexto puesto con 22 puntos, pero tiene más partidos jugados que varios de sus rivales directos. Este duelo ante Jaguares es clave para sumar de a tres y acariciar el tiquete a las fiesta de las finales.