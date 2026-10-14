Millonarios y Once Caldas no tendrán que esperar mucho tiempo para enfrentarse en el Estadio El Campín de Bogotá. Aunque el partido programado inicialmente para el 13 de octubre tuvo que aplazarse por el estado de la cancha, Dimayor anunció la nueva fecha oficial.

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Según el comunicado, este miércoles se realizó una nueva inspección del campo de juego y se determinó que el partido entre Santa Fe y Jaguares también sería aplazado.

Dimayor, tras conversar con los dos clubes de la capital, entregó los respectivos cambios en el calendario de la Liga BetPlay 2026-II:

Sábado 17 de octubre : Millonarios vs. Jaguares - 6:00 p. m.

: Millonarios vs. Jaguares - 6:00 p. m. Martes 20 de octubre : Millonarios vs. Once Caldas - 8:30 p. m.

: Millonarios vs. Once Caldas - 8:30 p. m. Miércoles 21 de octubre: Santa Fe vs. Jaguares - 8:20 p. m.

Millonarios vs. Once Caldas se jugará el próximo miércoles 20 de octubre Foto: Dimayor

Sencia pidió disculpas a los hinchas

Además de Millonarios y Once Caldas, los principales afectados fueron los hinchas que asistieron a El Campín y tuvieron que devolverse a casa sin disfrutar del espectáculo.

Sencia, empresa concesionaria que administra el Estadio El Campín, emitió un comunicado oficial en el que presentó sus disculpas a las personas que se vieron afectadas por la cancelación del partido entre azules y blancos.

“Sencia lamenta esta situación y ofrece disculpas a los hinchas y a la afición por los inconvenientes que la cancelación del encuentro haya podido ocasionar. Los partidos de fútbol y los aficionados son una prioridad en el estadio. En consecuencia, se adoptarán las medidas para responder a quienes asistieron al estadio ayer en la noche”, indicó el pronunciamiento.

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Además, reiteraron que “el fútbol es y seguirá siendo una prioridad”, por lo que “continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos de fútbol en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá”.

La empresa explicó que “con posterioridad al último concierto se trabajó arduamente, buscando que las condiciones estuvieran dadas para la realización del partido” y se priorizó “la seguridad de los jugadores y los aficionados. Sin embargo, entiende, acepta y acata las decisiones de las autoridades en este sentido”.

Las declaraciones del IDRD

Desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) también se entregaron explicaciones sobre lo sucedido en los días posteriores al concierto de BTS, el traslado de la grama desde el parque La Florida y la cancelación del partido de Millonarios.

Daniel García, director del IDRD, se pronunció: “Esperamos que el concesionario cumpla. Y pues, no están cumpliendo, por eso vamos a tomar las medidas que sean del caso”.

“La prioridad del Estadio El Campín es el fútbol, por encima de los espectáculos. No podemos aceptar que un jugador se lesione por las condiciones del campo de juego, ni que los hinchas lleguen al estadio y encuentren la grama en este estado. Vamos a hacer cumplir las condiciones estipuladas en el contrato al concesionario”, sentenció.