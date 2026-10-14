Final feliz para la familia que viajó 22 horas para llegar a partido de Millonarios: le dieron solución

La familia de Andrés Fernando Ángel Monroy, pequeño hincha de ocho años, estaba en el Estadio El Campín para ver el partido de Millonarios vs. Once Caldas; sin embargo, se llevaron un trago amargo cuando el compromiso fue aplazado por el mal estado de la cancha.

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Las lágrimas de Andrés Fernando a la salida del estadio y las declaraciones de sus padres llegaron hasta oídos de la dirigencia de Millonarios, que tendrá un gesto con ellos después de haber viajado durante 22 horas desde Puerto Asís (Putumayo) hasta Bogotá.

SEMANA conoció que los invitarán a presenciar un partido del conjunto embajador con todos los gastos pagos y cumplirán el deseo que el niño había pedido para su cumpleaños, según las palabras de sus acudientes.

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“No me parece justo. Fue un regalo de cumpleaños que le dimos al niño para que conociera El Campín y viniera a ver jugar a Millonarios... Y se va triste, devastado”, dijeron sus padres en un video difundido a través de redes sociales.

A la salida de la tribuna occidental confesaron que habían viajado durante 22 horas desde Putumayo para ver jugar al cuadro albiazul ante Once Caldas. “Nosotros viajamos mañana mismo. Me da rabia, me da tristeza, me da impotencia porque uno viene desde lejos”, agregó Angélica Monroy, madre del menor.

Andrés Fernando, que cumplió ocho años el pasado mes de septiembre, había recibido una boleta simbólica en la que sus padres le anunciaban que viajaría a Bogotá para ver al equipo albiazul. Con toda la emoción llegó a El Campín, sin saber que el juego sería cancelado por las malas condiciones en las que quedó la grama tras los trabajos de mantenimiento hechos por la empresa administradora.

¿Por qué se canceló el partido Millonarios vs. Once Caldas?

El partido se canceló 24 minutos antes de la hora prevista, momento en el que las tribunas ya estaban ocupadas por un buen número de hinchas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Dimayor, no había condiciones suficientes en la grama para garantizar la integridad de los futbolistas y el buen desarrollo del espectáculo.

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Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, pidió medidas rigurosas: “Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realizacion de los partidos de fútbol”.

Este miércoles, después de toda la polémica, Sencia publicó un comunicado sobre el estado de la cancha en El Campín: “Sencia reitera que el fútbol es y seguirá siendo una prioridad. A partir de hoy, continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos de fútbol en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá”.