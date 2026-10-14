Presidente de Santa Fe dice que están “al borde de la crisis económica” y explica los motivos

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se pronunció sobre el aplazamiento del partido de Millonarios vs. Once Caldas y anunció que el cuadro cardenal tampoco podrá jugar el jueves contra Jaguares como está presupuestado.

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De paso, Méndez aseguró que el no poder jugar en El Campín los tiene “al borde de la crisis económica”. En las últimas semanas tuvieron que jugar la final de la Liga Femenina en Tunja y los octavos de final de la Copa BetPlay en Mosquera.

“Hoy para Santa Fe es muy difícil sostenerse. Nos tocó salir de la ciudad para jugar la final del fútbol femenino; el domingo nos tocó ir a jugar un partido a Mosquera; el jueves no va a haber fútbol en el estadio; el día 21 ya nos avisaron que no podemos usar el estadio porque hay un concierto el 24 y van a tener que adecuar las instalaciones para ese concierto”, apuntó en declaraciones para Caracol Radio.

Eduardo Méndez ha sido crítico de las gestiones de Sencia, empresa concesionaria que tiene bajo su mando la administración de El Campín y la construcción del nuevo escenario para más de 60.000 espectadores.

El partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, fue suspendido debido al estado de la gramilla de El Campín, que no presentó las condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro. Foto: Cristian Bayona

Los motivos de la “crisis económica”

Las demoras para volver a usar El Campín han pegado en las finanzas de Santa Fe, pues se perdió el dinero que debía entrar por duelos decisivos de los equipos femenino y masculino. Sumado a eso, se aplazó el partido de este jueves contra Jaguares, que ya tenía boletería vendida y temas logísticos adelantados.

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“Estoy en una ley, la 1116, venimos cumpliendo, haciendo muchos sacrificios para no quedarle mal a nadie, pero esto nos está llevando al cabo. Esperamos que tomen decisiones; me preocupa mucho que el alcalde de Bogotá hace un año dijo una cosa, hace un mes diga otra y ayer saca un comunicado, donde dice que hay que entrar a determinar los incumplimientos de Sencia”, apuntó el presidente.

El aplazamiento del duelo ante Jaguares vuelve a poner a Santa Fe contra las cuerdas. “Estoy triste y pensando. No puedo jugar, ya debo 12.000, casi 14.000 boletas, con estos dos partidos; con el del jueves, son 14.000 boletas que tengo que devolver la plata que muchos me han reclamado. Otros hinchas han tenido la consideración y han esperado”, dijo.

“El jueves habíamos llegado a un acuerdo con la gran mayoría de que se les entregaban dos boletas para pagarles la que no pudieron utilizar. Así hemos venido sufriendo nosotros, ¿qué podemos hacer?, no está en nuestras manos, desafortunadamente”, finalizó.