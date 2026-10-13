Faltando pocas horas para Nacional vs. Medellín, así está la grama del Atanasio Girardot

Atlético Nacional e Independiente Medellín cuentan las horas para enfrentarse en los cuartos de final de la Copa BetPlay. Este miércoles, 14 de octubre, habrá clásico en el Estadio Atanasio Girardot con el ingreso autorizado para ambas hinchadas.

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Este partido estuvo a punto de jugarse en otro estadio por las labores de desmontaje del festival EDC Medellín, evento de música electrónica que se llevó a cabo el fin de semana.

Por fortuna para Nacional, equipo que oficia como local en esta oportunidad, los organizadores se comprometieron a entregar el estadio lo antes posible y permitieron que se vendiera boletería para todas las localidades.

El clásico antioqueño, programado para iniciar a las 8:30 p. m., será transmitido por Win Sports+ para todo el país. Este duelo será la reedición de la final de la Copa BetPlay 2025, título que quedó en manos del cuadro verdolaga.

Así quedó la cancha del Atanasio Girardot

La principal preocupación de ambos equipos es el estado de la grama, después de varios días sosteniendo la tarima y recibiendo a los miles de espectadores que asistieron al festival.

Este martes, 13 de octubre, se conocieron las primeras imágenes desde adentro del Atanasio y quedaron en evidencia las marcas que sufrió el césped.

Aunque el Atanasio Girardot parece estar apto para jugar fútbol profesional, el estado de la cancha ha generado polémica entre los hinchas de Nacional y Medellín.

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El festival EDC Medellín ya tuvo su efecto en el calendario de la Dimayor. Verdes y rojos tuvieron que mudarse al estadio Ditaires de Itagüí para enfrentar a Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, respectivamente.

La idea siempre fue que el clásico de Copa BetPlay se llevara a cabo en el Atanasio; sin embargo, existieron dudas por los tiempos de entrega y la apretada agenda del FPC. Afortunadamente para los amantes del fútbol, este miércoles se abrirán las puertas del máximo escenario de los antioqueños para recibir a más de 40.000 hinchas.

Millonarios y Santa Fe regresan a El Campín

Así como Nacional y Medellín estarán de regreso en el Atanasio Girardot, Millonarios y Santa Fe tienen partidos programados en el estadio El Campín tras la gira de conciertos de BTS.

Después de tres semanas alejados de su casa mientras se restablecía la gramilla, estos son los partidos que se disputarán esta semana en Bogotá:

Millonarios vs. Once Caldas : martes, 13 de octubre, a las 8:30 p. m.

: martes, 13 de octubre, a las 8:30 p. m. Santa Fe vs. Jaguares: miércoles, 14 de octubre, a las 6:30 p. m.

La diferencia es que El Campín acogerá dos conciertos más este mes. Primero será el de Fonseca, programado para el 24 de octubre, y luego será el turno de Ryan Castro el 31 de octubre.