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Copa BetPlay: confirmados los cruces de cuartos de final, tras el agónico Santa Fe vs. Fortaleza

Ya se jugaron todos los partidos en los octavos de final de la Copa BetPlay, y los cruces de cuartos ya están definidos.

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Redacción Deportes
11 de octubre de 2026 a las 4:19 p. m.
Confirmados los cruces de cuartos de final en la Copa BetPlay 2026.
Confirmados los cruces de cuartos de final en la Copa BetPlay 2026. Foto: Todas de Colprensa / izq: Cristian Bayona / centro: Camila Díaz / der: Raúl Palacios (El País)

Este domingo, 11 de octubre de 2026, se completaron todos los partidos de en octavos de final de la Copa BetPlay.

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Solo faltaba conocer el clasificado de la llave entre Independiente Santa Fe y Fortaleza, quienes este domingo jugaron en Mosquera (Cundinamarca).

Con mucho dramatismo, Santa Fe acabó eliminado a Fortaleza, por penales (9-8) tras haber empatado 2-2 en los 90 minutos.

Resultados de los octavos de final de Copa BetPlay 2026 (partido único)

  • Deportes Quindío 1 (3) - (4) 1 Llaneros: 2 de septiembre de 2026
  • Atlético Nacional 3 - 0 Deportivo Cali: 7 de septiembre de 2026
  • América de Cali 4 - 1 Deportivo Pereira: 9 de septiembre de 2026
  • Real Cundinamarca 1 - 2 Internacional de Bogotá: 9 de septiembre de 2026
  • Once Caldas 1 - 0 Alianza FC: 9 de septiembre de 2026
  • Deportivo Pasto 1 - 4 Independiente Medellín: 9 de septiembre de 2026
  • Barranquilla FC 1 (5) - (4) 1 Millonarios: 3 de octubre de 2026
  • Santa Fe 2 (9) - (8) 2 Fortaleza: 11 de octubre de 2026

Clasificados a cuartos de final de Copa BetPlay 2026

  1. Llaneros F.C.
  2. Atlético Nacional
  3. América de Cali
  4. Internacional de Bogotá
  5. Once Caldas
  6. Independiente Medellín
  7. Barranquilla F.C.
  8. Santa Fe
Ian Carlo Poveda en la nómina titular del clásico de Atlético Nacional vs. Millonarios
Atlético Nacional, uno de los primeros equipos en clasificar a cuartos de final de Copa BetPlay. Foto: David Jaramillo

Eliminados en octavos de final de Copa BetPlay 2026

  1. Deportes Quindío
  2. Deportivo Cali
  3. Deportivo Pereira
  4. Real Cundinamarca
  5. Alianza F.C.
  6. Deportivo Pasto
  7. Millonarios
  8. Fortaleza
Jorge Arias fue titular de Millonarios en su visita contra Independiente Medellín
Millonarios, gran sorpresa por su eliminación en octavos de final de Copa BetPlay. Foto: Colprensa

Cruces confirmados de cuartos de final en Copa BetPlay 2026

  • Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: miércoles, 14 de octubre de 2026 - 8:30 p.m. - estadio Atanasio Girardot
  • Internacional de Bogotá vs. Llaneros F.C.: jueves, 15 de otubre de 2026 - 6:00 p.m. - estadio de Techo
  • Barranquilla F.C. vs. América de Cali: miércoles, 21 de octubre de 2026 - horario por definir - estadio Romelio Martínez
  • Santa Fe vs. Once Caldas: fecha y hora por definir