Copa BetPlay: confirmados los cruces de cuartos de final, tras el agónico Santa Fe vs. Fortaleza

Este domingo, 11 de octubre de 2026, se completaron todos los partidos de en octavos de final de la Copa BetPlay.

Se movió la tabla de posiciones en Liga BetPlay: resultados de Cali y Junior son noticia

Dimayor hizo oficial sanción para Medellín por agresión a Daniel Torres: le lanzaron una moneda

Solo faltaba conocer el clasificado de la llave entre Independiente Santa Fe y Fortaleza, quienes este domingo jugaron en Mosquera (Cundinamarca).

Con mucho dramatismo, Santa Fe acabó eliminado a Fortaleza, por penales (9-8) tras haber empatado 2-2 en los 90 minutos.

Resultados de los octavos de final de Copa BetPlay 2026 (partido único)

Deportes Quindío 1 (3) - (4) 1 Llaneros: 2 de septiembre de 2026

Atlético Nacional 3 - 0 Deportivo Cali: 7 de septiembre de 2026

América de Cali 4 - 1 Deportivo Pereira: 9 de septiembre de 2026

Real Cundinamarca 1 - 2 Internacional de Bogotá: 9 de septiembre de 2026

Once Caldas 1 - 0 Alianza FC: 9 de septiembre de 2026

Deportivo Pasto 1 - 4 Independiente Medellín: 9 de septiembre de 2026

Barranquilla FC 1 (5) - (4) 1 Millonarios: 3 de octubre de 2026

Santa Fe 2 (9) - (8) 2 Fortaleza: 11 de octubre de 2026

Clasificados a cuartos de final de Copa BetPlay 2026

Llaneros F.C. Atlético Nacional América de Cali Internacional de Bogotá Once Caldas Independiente Medellín Barranquilla F.C. Santa Fe

Atlético Nacional, uno de los primeros equipos en clasificar a cuartos de final de Copa BetPlay. Foto: David Jaramillo

Eliminados en octavos de final de Copa BetPlay 2026

Deportes Quindío Deportivo Cali Deportivo Pereira Real Cundinamarca Alianza F.C. Deportivo Pasto Millonarios Fortaleza

Millonarios, gran sorpresa por su eliminación en octavos de final de Copa BetPlay. Foto: Colprensa

Cruces confirmados de cuartos de final en Copa BetPlay 2026