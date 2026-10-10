Se movió la tabla de posiciones en Liga BetPlay: resultados de Cali y Junior son noticia

Este sábado 10 de octubre tuvo continuidad la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-ll con dos partidos desarrollados. Ambos resultados tienen repercusión en la tabla de posiciones de la competencia.
Así quedaron los dos marcadores del día, a la espera que la jornada siga su programación:
- Deportivo Pereira 0 - 0 Deportivo Cali
En Yopal, ni Pereira ni Deportivo Cali se hicieron daño. Fue un cero a cero, pero si Cali vencía al matecaña, podría haber quedado como líder de la competencia. Sin embargo, no ocurrió así.
⏱️ 90+5' | Final del partido. Pereira 0️⃣-0️⃣ Cali @WplayColombia #VamosCali🇳🇬 #LigaDimayor🏆 https://t.co/lVhvvcfycJ— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) October 10, 2026
- Junior de Barranquilla 2 - 2 Internacional de Bogotá
Matemáticamente, Junior de Barranquilla, el actual bicampeón de Colombia, se sigue complicando en la tabla de posiciones. Parecía que lograba el triunfo ante Inter, pero se le escapó.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay
América de Cali es líder de la tabla de posiciones con 27 puntos en 12 partidos. Los escarlatas pueden aumentar su ventaja si vencen al Medellín, este domingo 10 de octubre, en casa.
Segundo asoma Deportivo Cali con 25 unidades en 13 juegos, y el top tres lo cierra Atlético Nacional con 23 unidades en 11 partidos disputados.
Atlético Bucaramanga (23 puntos), Millonarios (22 puntos), Santa Fe (22 puntos), Deportivo Independiente Medellín (20 puntos) y Deportes Tolima (20 puntos) cierran parcialmente el grupo de los ocho.
Compitiendo por ingresar a la zona de clasificación están Once Caldas, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo.
Los cuatro últimos de la tabla de posiciones son: Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto, Deportivo Pereira y Jaguares de Córdoba.
Así va la fecha 14 de la Liga BetPlay
Entre partidos jugados y partidos por disputarse, así va la fecha 14 de la competencia:
Jueves, 8 de octubre de 2026
- Fortaleza 1 - 1 Millonarios
Viernes, 9 de octubre de 2026
- Alianza FC 2 - 2 Águilas Doradas
- Once Caldas 1 - 0 Llaneros
Sábado, 10 de octubre de 2026
- Deportivo Pereira 0 - 0 Deportivo Cali
- Junior de Barranquilla 2 - 2 Internacional de Bogotá
Domingo, 11 de octubre de 2026
- 4:05 p.m. Jaguares vs. Deportes Tolima
- 6:10 p.m. Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo
- 8:15 p.m. América de Cali vs. Independiente Medellín
Jueves, 22 de otubre de 2026
- 8:00 p.m. Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto
Lunes, 26 de octubre de 2026
- 8:05 p.m. Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga