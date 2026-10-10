Se movió la tabla de posiciones en Liga BetPlay: resultados de Cali y Junior son noticia

Este sábado 10 de octubre tuvo continuidad la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-ll con dos partidos desarrollados. Ambos resultados tienen repercusión en la tabla de posiciones de la competencia.

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Así quedaron los dos marcadores del día, a la espera que la jornada siga su programación:

Deportivo Pereira 0 - 0 Deportivo Cali

En Yopal, ni Pereira ni Deportivo Cali se hicieron daño. Fue un cero a cero, pero si Cali vencía al matecaña, podría haber quedado como líder de la competencia. Sin embargo, no ocurrió así.

⏱️ 90+5' | Final del partido. Pereira 0️⃣-0️⃣ Cali @WplayColombia #VamosCali🇳🇬 #LigaDimayor🏆 https://t.co/lVhvvcfycJ — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) October 10, 2026

Junior de Barranquilla 2 - 2 Internacional de Bogotá

Matemáticamente, Junior de Barranquilla, el actual bicampeón de Colombia, se sigue complicando en la tabla de posiciones. Parecía que lograba el triunfo ante Inter, pero se le escapó.

Imagen del juego entre Junior de Barranquilla e Internacional de Bogotá. Foto: Colprensa - Jairo Cassiani

Tabla de posiciones en Liga BetPlay

América de Cali es líder de la tabla de posiciones con 27 puntos en 12 partidos. Los escarlatas pueden aumentar su ventaja si vencen al Medellín, este domingo 10 de octubre, en casa.

Segundo asoma Deportivo Cali con 25 unidades en 13 juegos, y el top tres lo cierra Atlético Nacional con 23 unidades en 11 partidos disputados.

Atlético Bucaramanga (23 puntos), Millonarios (22 puntos), Santa Fe (22 puntos), Deportivo Independiente Medellín (20 puntos) y Deportes Tolima (20 puntos) cierran parcialmente el grupo de los ocho.

Compitiendo por ingresar a la zona de clasificación están Once Caldas, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo.

Los cuatro últimos de la tabla de posiciones son: Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto, Deportivo Pereira y Jaguares de Córdoba.

Así va la fecha 14 de la Liga BetPlay

Entre partidos jugados y partidos por disputarse, así va la fecha 14 de la competencia:

Jueves, 8 de octubre de 2026

Fortaleza 1 - 1 Millonarios

Viernes, 9 de octubre de 2026

Alianza FC 2 - 2 Águilas Doradas

Once Caldas 1 - 0 Llaneros

Sábado, 10 de octubre de 2026

Deportivo Pereira 0 - 0 Deportivo Cali

Junior de Barranquilla 2 - 2 Internacional de Bogotá

Domingo, 11 de octubre de 2026

4:05 p.m. Jaguares vs. Deportes Tolima

6:10 p.m. Boyacá Chicó vs. Cúcuta Deportivo

8:15 p.m. América de Cali vs. Independiente Medellín

Jueves, 22 de otubre de 2026

8:00 p.m. Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Lunes, 26 de octubre de 2026