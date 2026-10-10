Dimayor hizo oficial sanción para Medellín por agresión a Daniel Torres: le lanzaron una moneda

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) impuso una dura sanción en contra del Deportivo Independiente Medellín por la agresión que sufrió Daniel Torres durante el juego contra Santa Fe.

Daniel Torres revela qué les dijo a los hinchas del Medellín antes de ser agredido: “Eso fue”

Los hechos se presentaron el pasado 5 de octubre, cuando se disputó el compromiso válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II.

Hacia el minuto 77, el mediocampista fue sustituido por Kilian Toscano y cuando salió comenzó a aplaudir a la hinchada, recordando su paso por la institución paisa.

En ese momento, una persona tiró una moneda desde la grada y le cayó a Torres en la cara, generándole un corte profundo, por lo que rápidamente la sangre comenzó a salir. Pese a esto, el compromiso continuó y finalizó con empate.

Ahora, la Dimayor dio a conocer la sanción en contra del DIM. Fue el Comité Disciplinario el que impuso una multa de 17.509.050 pesos y una suspensión parcial del estadio, exactamente la tribuna occidental baja, durante dos fechas.

La decisión se tomó después de que considerara que se evidenció “que en su condición de club local, se acreditó la comisión de la conducta impropia de espectadores, consistente en: i) lanzamiento de un objeto (moneda) desde la tribuna occidental que agredió y lesionó a un jugador del equipo visitante, lo que generó afectaciones en el normal desarrollo del partido”.

Poco después de que sucediera todo, el Medellín emitió un comunicado en el que rechazó la agresión con la moneda y expresó su total apoyo al jugador.

Agresión a Daniel Torres causa indignación en el FPC: hincha del Medellín le lanzó objeto

De hecho, confirmó que Daniel Torres instauró la respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación e indicó que adjuntará pruebas en esta acción judicial para que las autoridades tomen las medidas correspondientes en contra de quien lanzó el objeto.

Tras finalizar el partido, el volante dejó en claro que en ningún momento provocó a la hinchada, tal y como se estaba diciendo al inicio. “Soy hasta ingenuo yo también”, comentó.

“Entiendo que están las emociones en medio de un partido que el local estaba perdiendo. Mi mensaje siempre fue demostrar el agradecimiento, lo que siento hacia Medellín por lo que me dio”, agregó.

Ahora, resta esperar a que la Fiscalía haga su tarea y se logre imponer una sanción ejemplar en este caso.