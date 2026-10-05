Agresión a Daniel Torres causa indignación en el FPC: hincha del Medellín le lanzó objeto

Un nuevo acto de intolerancia y violencia tiene presencia en el Fútbol Profesional Colombiano. Este lunes, 5 de octubre, el volante de Santa Fe, Daniel Torres, fue agredido por un hincha del Medellín.

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El hecho se dio en el estadio Itagüí, en juego válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay. A los 76′, el técnico albirrojo, Pablo Repetto, sacó a Daniel Torres para darle ingreso a Kilian Toscano.

Cuando Torres salió del campo, saludó a los hinchas del Medellín. El volante de 36 años tiene pasado en el cuadro poderoso de la montaña.

No obstante, desde la tribuna en Itagüí, a Torres le empezaron a llover insultos y le lanzaron objetos. Uno de ellos le pegó en la cara al jugador de Santa Fe, provocándole una herida y sangre.

Así le acaban de romper la cara a @danitorresrojas en Itagüí, un hincha de @DIM_Oficial - @Dimayor ¿Hasta cuándo la tolerancia con los hampones vestidos de hinchas? https://t.co/3m8xNe0YSf — Leo Pedraza 🦁 (@leon7pc) October 6, 2026

Indignación por la agresión a Daniel Torres

Apenas Torres resultó agredido, el árbitro central del encuentro, Fernando Bautista, detuvo el compromiso y se acercó a revisar qué pasaba a un costado del recinto.

Torres pudo seguir en pie, pero dejó en evidencia la situación y la indignación se tomó las redes sociales. Numerosos comentarios, en contra de lo ocurrido, empezaron a ser tendencia.

❌ ¡Lamentable agresión contra Daniel Torres 🦁 en el estadio de Itagüí! 📌 El capitán de @SantaFe 🇮🇩 fue impactado por un objeto lanzado desde la tribuna cuando se dirigía al banco de suplentes del León. https://t.co/J6aAYb1Pbv — Miguel París (@SoyMiguelParis) October 6, 2026

¡REPROCHABLE❌! Daniel Torres fue AGREDIDO por un hincha que le lanzó un objetivo mientras se dirigía al banco de suplentes. 🤕 El volante, ex DIM, resultó herido y con bastante sangre. https://t.co/oCWeKLgkKu — Toque Sports (@ToqueSports) October 6, 2026

Una VERGÜENZA lo que hizo un hincha del DIM con Daniel Torres... no hay derecho y ojalá lo identifiquen y no vuelva a los estadios. Con una moneda le rompió la frente a Daniel Torres. — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) October 6, 2026

Por otro lado, en la transmisión oficial del evento, a cargo de Win Sports, los periodistas pidieron que la persona que agredió a Torres sea identificada para que le impongan las sanciones respectivas.

Después de la agresión, llegó el gol de Santa Fe

Ya cuando los ánimos se bajaron en Itagüí y el partido se reanudó, Santa Fe logró encajar el gol de la victoria. Fue cuando el reloj marcaba 87′ en el tablero.

El encargado de anotar fue Víctor Moreno, quien no celebró el tanto porque tiene pasado en Deportivo Independiente Medellín.

Con ese gol, que acabó valiendo tres puntos, Santa Fe se coloca en el quinto puesto parcial de la tabla de posiciones con 22 unidades en 12 juegos.