Este viernes, 20 de noviembre de 2026, Independiente Medellín recibe a Santa Fe por la primera fecha del grupo A en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

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El partido empezó, pero las condiciones climáticas no permitieron la continuidad del juego de arranque. Apenas sobre los 7 minutos del primer tiempo, quedó detenido.

🚨⛈️ ¡PARTIDO SUSPENDIDO EN EL ATANASIO GIRARDOT! Debido a una tormenta eléctrica y por razones de seguridad, fue suspendido el compromiso entre Medellín y Santa Fe. 📺 Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS https://t.co/xrzis37xC0 — Win Sports (@WinSportsTV) November 20, 2026

José Ortiz, árbitro del compromiso, dio la primera indicación por la situación climática: se paró el juego entre Medellín y Santa Fe, porque además hubo rayos sobre el Atanasio Girardot, y hasta nueva orden los jugadores no pudieron volver a salir al terreno de juego.

Así fue la tormenta en Medellín

Los periodistas de Win Sports, que integran la transmisión del partido entre Independiente Medellín y Santa Fe, le preguntaron a los encargados de la medición y pronóstico del clima sobre cómo iba a transcurrir la situación en los minutos posteriores a la suspensión parcial del partido.

“Ellos informan que la intensidad estará entre 15 y 20 minutos, y después va a disminuir”, indicó el periodista Oscar Tobón en el medio referenciado. Sin embargo, en ese mismo momento, Tito Puccetti entregó otro reporte.

“Lo que pasa es que en este momento, cuando estaba hablando óscar Tobón, está cayendo un trueno tremendo. No cerca al estadio, afortunadamente, pero lo alcanzamos a escuchar”, afirmó Puccetti.

Es evidente que se trató de una tormenta eléctrica, y esa fue la razón de la suspensión parcial del compromiso entre Medellín y Santa Fe.

La normativa Fifa indica claramente que, ante una tormenta eléctrica, se debe suspender inmediatamente el partido y esperar 30 minutos desde que el último rayo caiga, en el estadio o cerca, para que se reanuden las acciones.

En el estadio Atanasio Girardot fue necesario detener el partido entre Independiente Medellín y Santa Fe debido a las descargas eléctricas que caen sobre la ciudad en este momento. https://t.co/Ew4KzxNjlu — Telemedellín (@Telemedellin) November 20, 2026

El partido se reanudó a las 5:55 p.m.

Poco más de una hora después de la suspensión del partido, a las 5:55 p.m., se reanudaron las acciones en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El árbitro Ortiz, y sus asistentes, realizaron el protocolo indicado para saber si la pelota rodaba bien en el Atanasio, y si las condiciones estaban dadas. Tras dicha comprobación, los jugadores de Medellín y Santa Fe continuaron el juego que da apertura a su cuadrangular.