Como falso calificó Caracol Televisión los rumores que vinculaban al medio con una supuesta alianza con Win Sports para entrar de manera conjunta en la pelea por los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano.

A través de un trino en la red social X, la empresa pidió verificar dichas afirmaciones antes de ser publicadas.

“La información que circula sobre una supuesta alianza entre Caracol Televisión, Ditu y Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol colombiano es FALSA. Ni @CaracolTV ni @Ditu_Tv hacen parte de la alianza mencionada en esas publicaciones”, lanzaron.

“Invitamos a consultar fuentes oficiales y a no difundir información sin verificar”, pidieron de manera pública.

Ramón Jesurún aclara el panorama

Desde Barranquilla, en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dio claridad sobre cómo estaba el panorama sobre la elección del canal que transmitirá el balompié colombiano.

“Ese es un tema que ampliamente maneja Dimayor. Efectivamente, creo que el sábado 21 de noviembre se cumple el plazo, que es un plazo contractual. Es un plazo que se le dio a la empresa que siempre ha tenido los derechos para que tuviera la preferencia de igualar si lo considera”, dijo Ramón Jesurún.

💥¿QUÉ PASARÁ CON WIN SPORTS? 💣 🗣️Ramón Jesurún, presidente del Federación colombiana de fútbol, aclara todo sobre el tema de los derechos televisivos del FPC 📺¿Qué canal se quedará con los derechos? https://t.co/nQJTKN8stR — Cuid Sports (@cuidsports) November 19, 2026

“Llegó una oferta a la Dimayor, de un tercero. Se les entregó a ellos y efectivamente el próximo sábado sabremos si ellos igualan. Si igualan, seguirán; si no igualan, Dimayor tendrá que ponerse a negociar con el nuevo oferente”, añadió.

Finalmente, sentenció: “Hay que esperar. Creo que son menos de 48 horas y ahí miraremos qué pasa. Repito, ese es un tema que se definirá en asamblea con Dimayor”.

De esta manera, y ante el comunicado de Caracol, lo que se concluye es que Win Sports sigue tambaleando en su afán por mantener los derechos del balompié local. Las próximas horas serán claves para determinar quién se acredita dicha licencia contractual.

El rival de Win Sports

La disputa por los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) para 2027 tomó fuerza luego de conocerse una millonaria oferta de un nuevo operador, que habría puesto sobre la mesa cerca de 90 millones de dólares anuales para quedarse con las transmisiones del campeonato.

Win Sports, que tiene los derechos hasta el 31 de diciembre de 2026, busca conservar el negocio y habría presentado una contraoferta superior a la del competidor, haciendo uso de su derecho de preferencia contractual.

En asamblea de Dimayor durante el próximo 25 de noviembre se discutirá lo relacionado a los derechos de TV del FPC. Foto: Izq: Colprensa y logo DIMAYOR / Der: Getty Images - MONTAJE: SEMANA.COM

La fecha final para saber la determinación por parte de Dimayor será el próximo miércoles, 25 de noviembre, cuando haya asamblea en la ciudad de Bogotá para socializar y analizar la definición.

De momento, lo más relevante en las últimas horas fue el pronunciamiento de Caracol Televisión, el cual se desmarcó como canal y también a través de sus plataformas digitales de la alianza con Win.