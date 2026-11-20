A través de su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido conocido como ‘Que Pasa Pri’ sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer luego de someterse a una cirugía en el cerebro.

Según contó, recibir esta noticia transformó por completo su vida y lo llevó a enfrentar una realidad inesperada. “Después de que me operaron el cerebro recibí una noticia que cambió mi vida, el resultado de la biopsia confirmó que tengo cáncer cerebral, el tumor que me encontraron es maligno”, relató.

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El diagnóstico, según mencionó, no solo representó un duro golpe para él, sino que también causó un profundo impacto en su esposa y demás familiares, quienes lo han acompañado de cerca y le han brindado su apoyo incondicional para afrontar este difícil proceso.

Aun así, el influenciador aseguró que decidió vivir esta etapa de su vida con la esperanza de recuperarse, ya que tiene muchos sueños por cumplir y demasiados motivos para luchar contra esta delicada enfermedad. “Sé que el camino que viene no será fácil, pero creo profundamente en Dios, en los milagros y tengo toda mi fe puesta en que él también puede hacer un milagro conmigo”, agregó.

El influencer decidió compartir su testimonio por medio de un video en el que recopiló diferentes imágenes de las etapas que ha enfrentado desde que recibió el diagnóstico de cáncer cerebral, permitiendo ver a sus seguidores cómo ha cambiado su día a día y cómo se prepara para cumplir con los distintos controles médicos y tratamientos que hacen parte de su proceso.

Asimismo, mostró algunos de los nuevos hábitos que ha tenido que incorporar a su rutina, entre ellos, la toma de medicamentos en horarios y periodos específicos para cuidar su salud. Al mismo tiempo, el joven mostró cómo intenta continuar con sus proyectos sin ningún afán, pues afirmó que si hay algo que ha aprendido en este momento es a manejar todo con más calma.

“Yo no he perdido la esperanza de vivir, tengo muchos sueños por cumplir, muchas cosas por aprender y demasiados motivos para seguir luchando por mi vida”, expresó.

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Tras conocer su situación, sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y solidaridad, deseándole fortaleza para afrontar esta difícil batalla contra el cáncer y para que pueda salir adelante, recuperar su salud y alcanzar cada una de las metas y proyectos que desearía cumplir.

“Hermano mío, Dios es bueno y él conoce tu corazón, él no te va a dejar solo”; “confiamos en que, entre tantas bendiciones que compartiste, tiene que venir la tuya”; “vamos con fe, hermano, Dios contigo siempre”, dicen algunos comentarios.