Colombia suma una nueva plataforma al negocio del marketing de influencia. Se trata de Xentral Influencer, un marketplace que busca conectar directamente a marcas, agencias y creadores de contenido, con la intención de expandir sus operaciones a otros mercados de Latinoamérica.

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Su lanzamiento se produce en medio del crecimiento de esta industria. Según cifras del Interactive Advertising Bureau (IAB) Colombia, el país contaba con alrededor de 650.000 creadores de contenido hasta 2025. Además, las proyecciones del sector apuntan a que el 74% de las marcas y el 80% de las agencias aumentarán su inversión en influencers durante 2026.

La plataforma centraliza la publicación de campañas, la contratación, los entregables y la medición de resultados. Para los creadores, ofrece gratuitamente la creación de perfiles y media kits, una calculadora de tarifas y acceso a cursos y talleres de formación.

Por su parte, las empresas pueden publicar campañas, recibir postulaciones y hacer seguimiento a los resultados sin depender de intermediarios costosos, una alternativa que también busca facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas al marketing de influencia.

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“El talento no tiene código postal. Hoy celebramos el inicio de una nueva era en la industria, donde la innovación y la transparencia abren las puertas a todos. Con Xentral Influencer, estamos empoderando a las pequeñas marcas y a los microinfluencers, dándoles las herramientas, la educación y las oportunidades que merecen para brillar, crecer y conectar de manera auténtica en un ecosistema mucho más justo y accesible”, afirma Marito Pino, fundador y director de Xentral Influencer

Entre sus primeros aliados figuran Gabrica, Panaca, la Alcaldía de Filandia y Capital Cowork. La compañía también anunció talleres mensuales y un programa de formación denominado Creadores del Cambio.