X lanza nueva función para recortar videos y permitir que creadores e influencers ganen dinero

X presentó una herramienta que busca facilitar la circulación de videos dentro de la plataforma y abrir nuevas oportunidades de ingresos para quienes producen contenido y quienes comparten fragmentos de otras publicaciones. La función permite seleccionar momentos de videos, añadir comentarios y difundirlos sin recurrir a aplicaciones externas.

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Así funciona la nueva herramienta de recortes de X

La compañía explicó que los usuarios podrán elegir un fragmento de cualquier video publicado en la red social, agregar su propia opinión y compartirlo directamente desde la plataforma.

“Elige tu momento favorito de cualquier video, agrega tu opinión y publícalo sin salir de X”, anunció la empresa en una publicación en su cuenta oficial.

Una de las características de esta herramienta es que cada fragmento conservará la referencia al material del que procede. De esta manera, quienes encuentren el recorte podrán identificar al autor de la publicación original y acceder a su video completo.

X explicó que esta función busca beneficiar tanto a quienes producen contenido como a quienes ayudan a difundirlo. “Cada recorte acredita tu video original y enlaza de vuelta a él, para que los nuevos espectadores puedan encontrar tu trabajo y seguir viéndolo”, señaló la compañía.

Creadores y usuarios podrán recibir ingresos por las visualizaciones

La posibilidad de obtener dinero es otro de los elementos centrales del anuncio. Según X, tanto la persona responsable del video original como quien publique un fragmento podrán recibir ingresos por las reproducciones que consiga ese contenido.

“¿Lo mejor? Tanto el creador original como el recortador pueden ganar con las vistas del recorte a través de Recompensas por Contenido Original”, indicó la plataforma.

X permitirá que los autores de videos y quienes compartan fragmentos reciban dinero por sus visualizaciones. Foto: NurPhoto via Getty Images

Este programa de monetización está sujeto a requisitos de participación y contempla pagos que dependen de los niveles de interacción que alcance el contenido con la audiencia.

La empresa resumió su apuesta con un mensaje dirigido a quienes producen y comparten videos: “Todos ganan cuando los grandes momentos viajan. El recorte es un paso más hacia hacer de X el mejor lugar para crear, crecer y ganar”.

La iniciativa se suma a otras medidas con las que X busca fortalecer su oferta para creadores, entre ellas los videos de larga duración, las publicaciones extensas y las transmisiones en directo.