Así puede usar ChatGPT, Gemini, Claude u otra IA para prepararse para una entrevista laboral

Las herramientas de inteligencia artificial pueden ser una ayuda para quienes buscan empleo y necesitan prepararse para una entrevista laboral pues desde plataformas como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok y otras, se puede analizar una hoja de vida, identificar las habilidades que coinciden con una vacante y practicar posibles preguntas de los reclutadores.

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Además de generar respuestas, también puede ayudar a organizar la experiencia profesional, reconocer fortalezas y preparar argumentos para explicar por qué una persona cumple con los requisitos de un cargo.

Analizar la hoja de vida y la oferta laboral

El primer paso consiste alimentar a la IA con información, razón por la cula deberá copiar y pegar el currículum en la herramienta de inteligencia artificial y compartir la descripción de la vacante. Con esta información, el usuario puede identificar qué experiencias, conocimientos y logros debería destacar durante la entrevista.

El análisis del currículum permite identificar las habilidades y experiencias que mejor se ajustan a una vacante. Foto: Getty Images

Un prompt que puede utilizar es:

“Analiza mi currículum y esta oferta laboral para el puesto de [nombre del cargo]. Identifica las habilidades, experiencias y logros de mi hoja de vida que mejor coinciden con los requisitos del empleo. Recomiéndame qué aspectos debería destacar durante la entrevista para poder destacar por encima de los otros candidatos, sin inventar información”.

Construir una estrategia para presentar su experiencia

Otro recurso consiste en pedirle a la IA que organice la trayectoria profesional en una historia coherente con las necesidades de la empresa. Esto puede ser especialmente útil cuando el reclutador solicita al candidato que hable sobre sí mismo.

Los aspirantes pueden utilizar estas herramientas para preparar una respuesta clara cuando les pregunten por su trayectoria. Foto: Getty BBC

Para ello, puede escribir:

“Teniendo en cuenta mi currículum y en la descripción de esta oferta laboral, diseña una estrategia tipo storytelling para presentar de la mejor forma mi trayectoria profesional durante la entrevista. Organiza mis experiencias, habilidades y los logros de manera que tengan relación con las necesidades del cargo. Propón una presentación personal breve y convincente”.

Practicar las posibles preguntas de la entrevista

Diferentes chats de IA pueden generar preguntas relacionadas con el puesto y la experiencia, tanto así que se le puede solicitar una lista de 15 preguntas sobre sus conocimientos, fortalezas, debilidades y situaciones laborales difíciles, junto con posibles respuestas basadas en su currículum.

Además, puede pedirle a la herramienta que actúe como un reclutador y realice una entrevista simulada, formulando una pregunta a la vez y evaluando cada respuesta antes de continuar.

La IA no debe reemplazar la experiencia del candidato

Aunque estas plataformas facilitan la preparación, sus respuestas deben utilizarse como una guía y no como un libreto para memorizar. Es importante mantener la naturalidad, utilizar ejemplos reales y evitar atribuirse habilidades o logros que no corresponden a la trayectoria profesional.

También se recomienda no compartir datos personales sensibles ni información confidencial al cargar una hoja de vida en estas herramientas.