Así puede duplicar la pantalla de su celular en el televisor sin necesidad de cables HDMI

En la era digital, los dispositivos electrónicos incorporan cada vez más funciones que no siempre son aprovechadas por los usuarios. En muchos casos, las personas se limitan a utilizar las herramientas básicas sin explorar otras posibilidades que pueden facilitar las actividades cotidianas y mejorar su experiencia.

Esto es lo que pasa cuando desconecta el televisor directamente de la tomacorriente

Un ejemplo de ello es el televisor, que dejó de ser un aparato destinado exclusivamente a sintonizar canales para convertirse en un equipo con acceso a internet, desde el cual es posible disfrutar de plataformas de streaming, escuchar música e incluso jugar en línea.

Algo similar ocurre con los teléfonos celulares, que ya no se utilizan únicamente para realizar llamadas o enviar mensajes de texto, sino que también permiten administrar dinero, almacenar información y mantener la comunicación diaria.

Sin embargo, aunque las pantallas de los móviles ofrecen cada vez más posibilidades, su tamaño puede resultar limitado al momento de compartir fotos, reproducir videos, mostrar presentaciones o utilizar determinadas aplicaciones.

Imagen de referencia de mujer conectando el celular al televisor. Foto: Getty Images

Ante esta situación, una de las alternativas que ha ganado popularidad es la duplicación de pantalla, una función que permite proyectar el contenido de un celular Android en otro equipo, como un televisor.

Así, los usuarios pueden visualizar imágenes, videos y otras aplicaciones en un formato más amplio, sin tener que transferir archivos ni abrir utilizar cables HDMI.

¿Cómo duplicar la pantalla de un celular Android en un televisor?

El procedimiento puede variar según la marca y el modelo del smartphone, así como las características del TV. No obstante, muchos equipos Android incluyen una herramienta de transmisión o duplicación a la que se puede acceder desde el panel de ajustes rápidos.

Imagen de referencia de un televisor un imagen en 4K. Foto: Getty Images

Por lo general, basta con seguir estos pasos:

Comprobar que ambos sean compatibles con la función de duplicación o transmisión de pantalla.

Conectarlos a la misma red wifi, si la tecnología utilizada lo requiere.

Desplegar el panel de ajustes rápidos.

Identificar la opción denominada ‘Transmitir’, ‘Duplicar pantalla’ o ‘Smart View’, dependiendo del fabricante.

Seleccionar el televisor o dispositivo receptor en la lista de equipos disponibles.

Aceptar la solicitud de conexión, si aparece algún mensaje de confirmación.

Una vez completado el proceso, la imagen del celular aparecerá en la pantalla del televisor y será posible visualizar los contenidos desde allí. De esta manera, quienes buscan una alternativa más cómoda para compartir lo que ven en su teléfono pueden hacerlo de forma inalámbrica, sin necesidad de recurrir a cables HDMI, siempre que ambos equipos sean compatibles.