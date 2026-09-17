¿Qué pasa si mantiene presionado el botón 0 del control remoto? Esta es la función oculta que activa en el televisor

Aunque el celular se ha convertido en la pantalla principal para muchas personas, el televisor sigue ocupando un lugar importante dentro del hogar. Ya no se limita a transmitir canales tradicionales: hoy permite acceder a plataformas de streaming, realizar videollamadas, conectar consolas, controlar dispositivos inteligentes e incluso mejorar la experiencia de películas y videojuegos con unos pocos ajustes.

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Sin embargo, la mayoría de los usuarios solo aprovecha las funciones básicas y deja de lado herramientas que ya vienen incorporadas en muchos televisores modernos. Desde atajos del control remoto hasta configuraciones que optimizan la imagen o ayudan a reducir el consumo de energía, existen opciones poco conocidas que pueden hacer más práctica la experiencia sin necesidad de cambiar de equipo.

El botón 0 esconde una función poco conocida en los televisores

Uno de esos atajos consiste en mantener presionado el botón 0 del control remoto durante unos tres segundos. Esta acción abre el menú de Acceso Rápido de webOS, una función disponible en los Smart TV de LG, según su portal web.

Desde ese menú es posible organizar, cambiar o eliminar los accesos directos asignados a las teclas del 1 al 8. Esto permite abrir con mayor rapidez aplicaciones como YouTube, Netflix, Spotify o Prime Video, además de asignar entradas HDMI para consolas, decodificadores u otros dispositivos conectados al televisor.

No todos los televisores esconden los mismos atajos. Foto: Getty Images

La tecla 9, por su parte, permanece reservada para funciones de asistencia técnica y no puede personalizarse.

Este atajo solo sirve en televisores LG que cuenten con el sistema operativo webOS y el control Magic Remote. Otras marcas, como Samsung, Sony, Philips, TCL, Xiaomi o Hisense, utilizan métodos diferentes para organizar los accesos rápidos: algunas permiten reordenar aplicaciones desde el menú principal, mientras que otras incluyen botones físicos dedicados a plataformas de streaming o requieren configuraciones distintas.

Cómo cuidar el televisor para que dure más tiempo

Además de aprovechar estas funciones, algunos hábitos de mantenimiento pueden ayudar a prolongar la vida útil del televisor y mantener un buen rendimiento.

El control remoto tiene más funciones de las que parece. Foto: Getty Images

Entre las recomendaciones más importantes están limpiar la pantalla con un paño de microfibra seco o ligeramente humedecido, evitar el uso de productos químicos agresivos, dejar suficiente espacio para la ventilación del equipo, mantener el software actualizado y desconectarlo durante tormentas eléctricas si no cuenta con protección contra sobretensiones.

Al final, estos atajos y cuidados no añaden funciones nuevas al televisor, pero sí permiten sacar mayor provecho a herramientas que ya están disponibles y que, en muchos casos, pasan desapercibidas para la mayoría de las personas.