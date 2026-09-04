El ajuste que nadie hace en el televisor y puede mejorar por completo la calidad de imagen para verla en Full HD

El televisor es uno de los dispositivos más utilizados en el hogar. Ya sea para ver una película, una serie o un evento deportivo, gran parte del tiempo de entretenimiento gira alrededor de esta pantalla, especialmente en la sala, donde suele convertirse en el centro de reunión de la familia o en el compañero de quienes disfrutan estar a solas.

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Aunque el tamaño del televisor influye en la experiencia, no es el único factor que determina una buena imagen. Más allá de la marca o el modelo, una configuración adecuada puede marcar una gran diferencia, dado que permite obtener colores más definidos, mejor contraste y una calidad de imagen mucho más cercana a la que realmente ofrece el panel.

Lo cierto es que muchos televisores no muestran su máximo potencial con la configuración de fábrica. Una calibración básica permite adaptar la pantalla a la iluminación de la habitación y mejorar la experiencia de visualización sin necesidad de equipos especializados.

Según el portal especializado Xataka, estos ajustes son sencillos y pueden realizarse directamente desde el menú del televisor en pocos minutos.

Un televisor grande puede ofrecer una experiencia más inmersiva. Foto: Getty Images

Ajustar el brillo

El brillo es uno de los parámetros más importantes. Si está demasiado alto, los tonos negros se vuelven grisáceos y los colores pierden profundidad. En cambio, si es demasiado bajo, desaparecen los detalles en las zonas oscuras.

La recomendación es utilizar un patrón de prueba y aumentar el brillo gradualmente desde el mínimo hasta que todas las tonalidades oscuras puedan distinguirse con claridad.

Configurar el contraste

Un nivel excesivo puede quemar los blancos y hacer que se pierdan detalles, mientras que un valor muy bajo deja la pantalla apagada y con poca intensidad.

Para encontrar el punto adecuado, conviene ensayar con diferentes tonos de blanco y reducir el contraste desde el máximo hasta que todas las transiciones sean visibles.

Factores como la configuración de la pantalla, el contraste, el brillo y la reproducción del color tienen un impacto mucho mayor en el resultado final. Foto: Getty Images

Regular la saturación del color

La saturación determina la intensidad de los colores. Cuando es demasiado baja, la imagen luce deslavada y sin vida; cuando es excesiva, los colores se ven artificiales y se pierden matices importantes.

Para ajustarla correctamente, es recomendable comprobar que cada barra de color y sus diferentes tonalidades sean distinguibles. Si el degradado desaparece en alguna zona, lo mejor es reducir la saturación correspondiente desde el menú del televisor hasta recuperar el equilibrio en la imagen.