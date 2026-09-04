Xbox tomó decisión clave que cambiará la forma de jugar en la nube desde noviembre: pocos lo esperaban

Xbox anunció cambios en las suscripciones de Game Pass que modificarán el acceso al juego en la nube. A partir de noviembre, los usuarios del plan Ultimate tendrán un límite de 15 horas mensuales para utilizar Xbox Cloud Gaming.

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Cuando la compañía reestructuró Game Pass en octubre del año pasado, no solo dio por finalizada la fase beta de Xbox Cloud Gaming para convertirlo en un servicio completo, con una experiencia más fluida y una mejor capacidad de respuesta. También amplió el acceso al juego en la nube a todos los planes de suscripción, ya que hasta entonces era una función exclusiva de Ultimate y ofrecía uso ilimitado.

Ahora, la empresa vuelve a ajustar su estrategia y establecerá un tope mensual de horas para cada modalidad de Game Pass. Según informó en un comunicado, Ultimate permitirá hasta 15 horas al mes, Premium incluirá diez horas y Essential ofrecerá cinco horas.

Los usuarios que consuman todas las horas incluidas en su suscripción no perderán el acceso por completo. Foto: NurPhoto via Getty Images

La medida entrará en vigor en noviembre. Una vez agotado el tiempo incluido en la suscripción, los jugadores podrán comprar horas adicionales desde la tienda de Xbox. La compañía calcula que este cambio impactará aproximadamente al 4 % de sus suscriptores.

Además, desde ese mismo mes será posible adquirir horas de juego en la nube sin necesidad de contratar Game Pass. Esta alternativa estará dirigida a quienes utilizan el servicio de forma ocasional o prefieren evitar una suscripción recurrente.

La empresa asegura que pocos usuarios se verán afectados. Foto: Getty Images

“Implementamos este modelo porque el costo de ofrecer juegos en la nube aumenta a medida que más personas los usan y juegan durante más tiempo”, explicó la empresa. Según añadió, los límites mensuales permitirán mantener el servicio mientras continúa invirtiendo en su fiabilidad y rendimiento.

Por otra parte, Xbox también trabaja desde hace tiempo en una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming. Esta modalidad permitirá retransmitir juegos de la biblioteca personal del usuario a cambio de ver anuncios antes de iniciar cada sesión.

*Con información de Europa Press