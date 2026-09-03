Científicos encontraron algo nunca antes visto en los murciélagos: extraño rasgo podría hacerlos únicos

Durante años, los murciélagos han llamado la atención de la ciencia por una particularidad difícil de explicar: pueden ser portadores naturales de virus capaces de provocar enfermedades graves en otros animales, pero ellos rara vez desarrollan cuadros severos.

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Ahora, una investigación liderada por científicos de la Universidad de Tulane encontró una característica que podría aportar una nueva pista. El hallazgo apareció en Science Advances y corresponde a los llamados murciélagos vespertinos, un grupo que reúne más de 500 especies.

Un hallazgo que sorprendió a los investigadores

El equipo encontró que estos murciélagos cuentan con dos sistemas diferentes de genes relacionados con la producción de anticuerpos, mientras que los demás mamíferos conocidos tienen uno solo.

En términos sencillos, los anticuerpos son proteínas que permiten al organismo reconocer elementos que pueden causarle una infección. Tener dos sistemas genéticos distintos podría darles una mayor variedad de estas proteínas.

El descubrimiento cambió lo que se conocía sobre la forma en que estos animales generan anticuerpos. Foto: Getty Images

Para Hannah Frank, profesora asociada de ecología y biología evolutiva de la Universidad de Tulane y autora principal del estudio, el resultado fue inesperado.

“Nunca habíamos visto nada parecido en un mamífero”, afirmó Frank. La científica agregó que el hallazgo “cambia por completo nuestra comprensión de cómo se organizan los sistemas inmunitarios de los mamíferos” y abre nuevas preguntas sobre el éxito evolutivo de estos animales y su relación con los virus.

La respuesta todavía no está completa

El descubrimiento no significa que los científicos hayan encontrado definitivamente la razón por la que los murciélagos pueden convivir con virus peligrosos sin enfermar gravemente.

Frank fue clara al respecto: “Creemos que este descubrimiento es una pieza importante del rompecabezas”, pero “no explica del todo por qué los murciélagos son reservorios virales tan eficaces”.

La investigación deja nuevas preguntas sobre la capacidad de los murciélagos para tolerar infecciones. Foto: Getty Images

Aun así, el estudio revela una diversidad que hasta ahora no se conocía y plantea una nueva vía para investigar qué ocurre dentro de estos animales cuando entran en contacto con virus.

Una especie que puede enseñar mucho

Los murciélagos no solo tienen importancia por su relación con los virus. También cumplen funciones esenciales en los ecosistemas, como polinizar plantas, dispersar semillas y controlar poblaciones de insectos.

Para Frank, estudiar animales que han evolucionado de una manera diferente puede revelar mecanismos desconocidos.

“Hemos aprendido muchísimo sobre la inmunidad estudiando a humanos y ratones de laboratorio”, señaló. Sin embargo, añadió: “el mundo natural es mucho más variado”.